Alte Räder und neue Schnapsideen im Pop-Up-Museum

Elmshorn.. Plötzlich taucht der Laden auf. Doch was ist das? Alte Fahrräder, Roller und ein uralter Motorroller stehen in der Auslage. Wer will das denn kaufen? „Nein, wir verkaufen hier nichts. Wir stellen nur alte, historische Fahrräder und Zubehör aus“, erklärt André Konietzko die Idee des neuen „Pop-up-Museums“ in der Holstenstraße 13. Dort, wo bis in die 50er-Jahre das Fahrrad- und Motorradgeschäft Moto-Hauschildt seine Verkaufsräume hatte, stellen jetzt die Fahrrad-Enthusiasten André Konietzko und Daniel Heimrath die schönsten Stücke ihrer Sammlung aus.

Zwölf Jahre lang betrieben die beiden Elmshorner im benachbarten Horst ein Fahrradmuseum. 120 historische Räder hätten sie gesammelt. Dazu unzählige alte Lampen, Emailleschilder, Sättel, Zubehör aller Art und sogar eine alte Kugellager-Sortiermaschine, die etwas verrostet ist. Das älteste Stück der feinen Sammlung ist ein gut 100 Jahre altes Rad mit Stahlfedern statt Gummireifen, das sie einem Landwirt in der Umgebung abgeschnackt haben, erzählt Konietzko.

Suchen die Geschichte der „Kö“: Teia Sauer (vorn) und Sen-David Breuß.

Foto: Burkhard Fuchs

Er stehe auf diese alten Sachen. „Ich mag lieber alte Stahlräder als welche mit Alu-Rahmen“, sagt der gelernte Schifffahrtskaufmann. So wie früher die alten Rennräder mit den dünnen Reifen. Das erinnere ihn an die Anfangszeit, als sie in den 70er-Jahren mit dem ehemaligen Stadtjugendpfleger Elmshorns in den Ferien Fahrradtouren mit 1000 Kilometern und mehr zum Beispiel nach Malaga unternommen hätten. Daraus entwickelte sich dann die Fahrradgruppe „Rückenwind“, der inzwischen 180 Mitglieder angehörten, die in vier Sparten dem Radfahren frönen. „Unsere Klassiksparte macht Ausflüge mit historischen Rädern, die bis zu 90 Jahre alt sind.“

Da sie in der Holstenstraße nur vorübergehend und längstens bis Mitte Juni 2020 die Räume nutzen könnten, wo sie ohnehin nur einen kleinen Teil ihrer Sammlung zeigen können, suchen sie Räume, in denen sie dauerhaft ihr Fahrradmuseum wieder aufziehen könnten.

Vorn im Schaufenster ein echter Blickfang: ein Heinkel-Motorroller aus dem Jahre 1959. Wie aus dem Ei gepellt sieht das gute alte Stück aus, das sein früherer Besitzer Rolf Butenschön liebevoll hegte und pflegte, erzählt Schwiegersohn Andreas Böttcher. Sammler zahlten für diese deutsche Antwort auf die Vespa-Generation heute bis zu 10.000 Euro. Dabei steht das Schmuckstück praktisch genau dort, wo es Butenschön vor 60 Jahren erworben hat, nämlich im Laden von Moto-Hauschildt.

Das Pop-up-Museum gehört zu dem Projekt der 773 Schritte des Industriemuseums, das die Geschichte der Elmshorner Königstraße mithilfe von Erinnerungen, alten Fotos und Dokumenten wieder aufleben lassen will, erklärt Projektleiterin Katharina Steinebach.

André Michen aus Horst bietet im Pop-up-Store „Elbschluck“-Liköre an.

Foto: Burkhard Fuchs

Die Zahl der Schritte beziehe sich dabei auf die ungefähre Länge der sogenannten „Kö“, erklärt Teja Sauer vom Kulturamt. Ihr Info-Stand, der etwa so viele Schritte vom Fahrradmuseum entfernt liegt, habe am verkaufsoffenen Sonntag viele Alt-Elmshorner ins Sinnieren gebracht. Wie Sabine Breuß und ihre Mutter Hildegard Krause, die sich noch an das Spielegeschäft Boldt und das Textilgeschäft Homann und Heicke in den 60er- und 70er-Jahren erinnern konnten. „Schade, dass es die nicht mehr gibt.“

Ganz modern und innovativ steht dagegen das Pop-up-Huus in der Königstraße 19. Seit Sonntag präsentieren sich darin jetzt jeden Monat abwechselnd junge Start-up-Unternehmen. Beatrice Engelmann aus Elmshorn vertreibt hier bedruckte T-Shirts ihres Labels „Prettysucks“. Thilo Trusch aus Klein Nordende macht aus selbst gefällten Baumstämmen Holzscheiben-Deko für den täglichen Gebrauch. Und der Vizebürgermeister aus Horst, André Michen, bietet seine mit 15 bis 35 Prozent Alkohol beinhaltenden Fruchtsaft-Liköre der eingängigen Marke „Elbschluck“ zum Verkauf an. „Das war eine echte Schnapsidee mit Freunden“, erzählt er über dieses Start-up, das in einem halben Jahr schon 1000 Flaschen gefüllt habe. Mit den Einnahmen würden zum Teil auch die Horster Meierei und Sportvereine unterstützt.

Die Idee des Pop-up-Stores, die auf ein Jahr angelegt sei, soll nicht nur leer stehende Geschäftsräume mit jungen, kreativen Ideen wiederbeleben, erläutert Elmshorns Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase. Bis zu 30 Start-ups würden in den nächsten Monaten ihre Produkte in dem Laden anbieten können. „Wir wollen hier eine Brutstätte schaffen, in der kreative Macher testen können, ob sie ihre Produkte nicht langfristig fest in einem Laden verkaufen möchten.“

Das Fahrradmuseum, Holstenstraße 13, ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr sowie jeden dritten Sonnabend von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Der Pop-up-Store in der Königstraße 19 ist mittwochs von 10 bis 13 Uhr sowie donnerstags, freitags und sonnabends von 10 bis 18 Uhr offen.