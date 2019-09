L-110-Baustelle: Jeder fünfte Pendler steigt auf die Bahn um

Tornesch.. Da seit dem Beginn der Sommerferien für drei Monate die Ahrenloher Straße (L 110) in Tornesch saniert und damit die direkte Zufahrt zur A 23 gesperrt ist, müssen die autofahrenden Arbeitspendler diese Mega-Baustelle weiträumig umfahren. Oder sie steigen auf die Züge am Tornescher Bahnhof um, deren Fahrgastkapazitäten die Nordbahn während der Bauzeit in den Nebenverkehrszeiten aufgestockt hat. Und siehe da: Rund 20 Prozent der Pendler seien in die Bahn umgestiegen, hat die Bürgerinitiative „Starke Schiene im Kreis Pinneberg“ jetzt anhand von Zählungen und Befragungen an drei verschiedenen Tagen am Bahnhof in Tornesch herausgefunden. „Jeder fünfte Fahrgast am Bahnhof ist vom Auto in die Bahn umgestiegen“, erklärt BI-Sprecher Erhard Wasmann. Bis zu sieben Umsteiger an einem Tag hätten sie am Bahnhof angetroffen.

Zudem will die BI weiter Druck auf die Landes- und Bundespolitiker ausüben, um den Bau des dritten Bahngleises zwischen Pinneberg und Elmshorn endlich durchzusetzen. „Wir wollen noch in diesem Jahr einen Runden Tisch mit allen Beteiligten aus Hamburg, Kiel und Berlin erreichen", sagt Wasmann. Staatssekretär: Bahn untersucht Kapazitätsausbau Immerhin habe der Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU) seine Anfrage zu diesem Themenkomplex, wenn auch unbefriedigend, beantwortet, berichtet Wasmann. Darin hat Ferlemann erklärt, dass der Bund den gewünschten Kapazitätsausbau im Bahnverkehr zwischen Altona und Elmshorn „derzeit im Zuge des Deutschland-Taktes fahrplanbasiert untersucht". Der „finale Gutachterentwurf" mit der Liste der erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen solle dann bis Anfang 2020 vorliegen, schreibt Ferlemann. Diese abermalige Zeitverschiebung hält BI-Sprecher Wasmann für „enttäuschend". Zudem wundert den Bahn-Enthusiasten, dass im Gutachten zur Verlegung des Fernbahnhofs Altona nach Diebsteich der Bau des dritten Schienengleises nach Elmshorn nicht erwähnt wird. „Die Qualität des Bahnangebots ist nicht nur für die derzeitigen Bahnpendler dringend verbesserungswürdig", sagt Wasmann. Sie sei auch für den Klimaschutz notwendig, argumentiert der Tornescher. Und weiter: „Nur eine deutliche Qualitätsverbesserung wird künftig Autofahrer zum Umstieg auf die Bahn bewegen."