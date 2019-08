Pinneberg plant 16 neue Fahrradstraßen

Problemkreuzung des Radverkehrs: Matthias Walenda vom ADFC Pinneberg am Westring, Ecke Mühlenstraße. Drei Bettelampeln stören hier den Verkehrsfluss für Radler.

Pinneberg.. Neue Schilder, Piktogramme auf der Straße, mehr Rechte für Zweiräder: Auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Stadt will Pinneberg aufs Tempo drücken. 16 neue Fahrradstraßen möchte die Stadt bis zum kommenden Jahr ausweisen. Schon in diesem Herbst sollen die ersten Strecken im Stadtgebiet umgewidmet werden. Ein entsprechender Beschlussvorschlag der Verwaltung wird am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss beraten.