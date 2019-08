12 Millionen Euro für den Wedeler Stadthafen

Wedel .. Knapp ein Jahr hat es gedauert, aber nun ist die frohe Botschaft im Wedeler Rathaus eingetroffen: Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat den von Wedel am 5. Juli 2018 gestellten Förderantrag positiv beschieden. Als „Meilenstein für die geplante Neugestaltung der Ostpromenade am Schulauer Hafen“, bezeichnet die Stadt Wedel in einer Pressemitteilung von Mittwoch die nun bewilligten zwölf Millionen Euro, die aus Städtebaufördermitteln kommen.