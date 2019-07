Neuer Begrüßungskapitän: Wie der Vater, so der Sohn

Wedel .. „Du musst froh sein, dass es Schiffe gibt. Was anderes kannst du ja nicht“, habe sein 29 Jahre alter Sohn Lukas einmal zu ihm gesagt. Und es damit humorvoll und mit einem Augenzwinkern auf den Punkt gebracht: Wolfgang Eder liebt Schiffe. Seit einem Elbspaziergang mit den Eltern im Alter von zwei Jahren ist er „infiziert“. Vor allem kleine Küstenfrachter oder alte Kreuzfahrtschiffe, wie die „Marco Polo“, die 1965 als Aleksandr Pushkin in Wismar vom Stapel lief, haben es ihm angetan. Die „Marco Polo“ zog an diesem Morgen auf der Elbe noch nicht an ihm vorbei. Doch ein Containerschiff wird er gleich standesgemäß willkommen heißen. Denn Wolfgang Eder ist Begrüßungskapitän an der Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm-Höft , betrieben vom Neuen Schulauer Fährhaus in Wedel. Am 1. Juni ging’s los – nach vier Tagen Einarbeitung.

Vater Dieter Eder war 19 Jahre lang im Fährhaus im Dienst

Mit seinen 67 Jahren ist er der jüngste im Kapitäns-Quintett. Sechs Tage im Monat steht Eder, der in Wedel aufgewachsen ist, nun in der Kommandozentrale. Dort, wo der gelernte Reeder- und Schiffsmakler, der viele Jahre als Redakteur bei der Schifffahrtszeitung „THB Täglicher Hafenbericht“ arbeitete, seinen Vorgängern bereits 1966 als Schüler assistierte. Dort, wo schon sein 2005 verstorbenen Vater Dieter stand. Denn Begrüßungskapitän in Wedel zu sein, ist eine Familientradition. Schuld daran hat Wolfgang Eder selbst. Als sein Vater als Postbeamter in den Vorruhestand ging, überzeugte ihn der Sprössling, die freigewordene Stelle zu übernehmen. Dieter Eder tat es, stand von 1975 bis 1994 in der Kommandozentrale. Schon damals war für Sohn Wolfgang klar: Das will ich später auch.

Und nun steht er hier. Freundliches rundes Gesicht, zugewandter Blick, stattliche Figur, schicke dunkelblaue Uniform. Wolfgang Eder wartet. Auf die MS Charleston Express aus Texas, die über Brunsbüttel einlaufend gegen Mittag hier sein wird. Vor ihm liegen, gut sortiert, 17.000 Karteikarten als Hauptinformationsquelle. Mit allen Daten zu den Schiffen, die bislang im Hamburger Hafen ein- und ausgelaufen sind. Jede Veränderung – ob Eignerwechsel, Umbau oder neuer Einsatz eines Schiffes – wird sofort berichtigt. Nach dem Begrüßungszeremoniell mit Abspielen der Nationalhymne wird Eder sich dann das Mikrophon greifen und den Gästen des Fährhauses vom vorbeifahrenden Schiff erzählen. Die Karte des zu erwartenden US-Containerschiffes hat er schon mal gezückt.

Prominenter Besuch von Freddy Quinn

Die Aufnahme von 1994 zeigt Dieter Eder mit seiner Frau Johanna bei seiner Verabschiedung als Begrüßungskapitän im Schulauer Fährhaus.

Foto: Privat

150 Nationalhymnen in der jeweiligen Landessprache sind im Repertoire. Die schicken die Begrüßungskapitäne mittlerweile per Computer Richtung Elbe. Wenn der aber muckt, werden doch die alten Kassetten wieder herausgeholt. Welche Hymne er am liebsten hört? „Die Italienische“, sagt der zweifache Familienvater. „Die ist so schwungvoll.“ In der Regel wird diese gemäß dem Heimatland des Schiffes abgespielt. Doch es gibt auch Ausnahmen. „Manchmal ruft der Lotse an und bittet, die Hymne zu ändern.“ Das passiere immer dann, wenn die Besatzung des Schiffes aus einem anderen Land stamme als dem, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Sie möchte dann einfach zur eigenen Landeshymne begrüßt werden. Mannschaften von Marine- und Segelschulschiffen stellten sich laut Eder dazu gern an Bord auf, um zu salutieren. Der eine oder andere auch einmal direkt aus dem Mast heraus.

Gab es auch schon prominenten Besuch in der Kommandozentrale? „Freddy Quinn war mal hier, als er mit seinem Segelboot im Wedeler Yachthafen lag“, erinnert sich Wolfgang Eder. Sein eigener Hund Freddy ist übrigens nach ihm benannt. Eder liebt Schiffe und fährt auch mit. „Gern auf einem Containerschiff, eine Woche, ganz allein“, sagt er, der nicht schwimmen kann und es auch nicht mehr lernen möchte (O-Ton: „In diesem Leben nicht mehr).

Mit Ehefrau Bozena – die beiden sind seit 34 Jahren verheiratet – geht es im kommenden Jahr auf Flusskreuzfahrt. Mit Saisonbeginn geht es aber erst einmal wieder zum Hamburger SV. Dann fährt Eder samt Dauerkarte vom Wohnort Barmstedt Richtung Hansestadt ins Volksparkstadion. Während Sohn Lukas die Begeisterung für Schiffe eher weniger teilt, verbindet Vater und Sohn, der beim HSV angestellt ist, die Liebe zum Hamburger Traditionsverein. Schiffe hin, Schiffe her – dann steht 90 Minuten lang nur noch das runde Leder im Mittelpunkt. Allerdings ist fraglich, ob der Sohn die Familientradition in Wedel aufrecht erhält. Aber noch ist ja etwas Zeit und die Erfolgserlebnisse als Begrüßungskapitän auch größer.

Infos: Die Schriffsbegrüßungsanlage

Im Juni 1952 ertönte zum ersten Mal vom Willkomm-Höft die Begrüßung eines Schiffes über die Elbe: „Willkommen in Hamburg, wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu dürfen“. Seit diesem Tag wurden rund 800.000 Schiffe mit ihrer Nationalhymne begrüßt und auch wieder verabschiedet. Von 11.30 Uhr bis Sonnenuntergang ist die Zentrale von einem Wachhabenden mit Spezialkenntnissen besetzt. Der Wedeler Anleger, von dem aus die Begrüßung schallt, wird täglich von mehr als 50 Schiffen passiert. Dazu zählen nur die voll „salutfähigen“ Schiffe, also mit mehr als 1000 Gross-Tonnagen auf Überseefahrt. Kleinere Schiffe dürfen nur optisch durch Dippen der Flagge begrüßt werden.