Schaden an der Oberleitung legt Bahnverkehr lahm

Elmshorn.. Ein Schaden an der Oberleitung hat am Montag ein Chaos im Bahnverkehr ausgelöst. Stundenlang konnte zwischen Pinneberg und Elmshorn kein Zug fahren. Nach Angaben der Deutschen Bahn war das Problem gegen 11.20 Uhr aufgetreten. Verursacher war der IC 2914 mit Fahrziel Kiel, der aus unbekannter Ursache die Oberleitung beschädigte.

Dieser Zug wurde kurze Zeit später gestoppt und musste auf freier Strecke evakuiert werden. Das galt auch für eine nachfolgende Nordbahn. Diese riss etwa 100 Meter vor dem Elmshorner Bahnhof die Oberleitung herunter, die daraufhin auf die Lok stürzte. Die 400 Fahrgäste beider Züge mussten mehrere Stunden in den Waggons ausharren, ehe der Strom auf der Strecke abgeschaltet worden war und sie aussteigen konnten. Am späten Nachmittag wurden die Züge weggeschleppt, sodass die Techniker mit Hilfe eines Turmtriebwagens mit der Reparatur beginnen konnten.

Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis

Mit der Wiederfreigabe zumindest eines Gleises wurde erst für den späten Abend gerechnet. So lange richtete die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis ein, die von Hamburg aus bis Glückstadt/Wrist verkehrten. Es bildeten sich an den Bahnhöfen wie etwa Elmshorn große Schlangen gestrandeter Reisender an den Bushaltestellen.

Pinneberg wiederum war noch mit der S-Bahn erreichbar – allerdings baustellenbedingt nicht von Altona aus. Von dort fuhren Züge der Nordbahn bis Pinneberg. In Elmshorn endeten und begannen die Züge nach Sylt. Reisenden mit Fahrziel Kiel oder Flensburg empfahl die Bahn, über Neumünster beziehungsweise Bad Oldesloe auszuweichen.