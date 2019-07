Hamburg/Kiel/Sylt. Wegen eines Schadens an der Oberleitung auf der Zugstrecke zwischen Pinneberg und Elmshorn ist die Zugverbindung zwischen Hamburg und Sylt, sowie Hamburg und Kiel unterbrochen.

Der Regionalexpress von Sylt (RE 6) fährt nur bis Elmshorn und wieder zurück nach Westerland. Züge zwischen dem Bahnhof Altona und Elmshorn fallen aus. Die Bahn bittet Fahrgäste, die Busse der Firma Schmitz zu nutzen, um von Altona nach Elmshorn zu gelangen.

Von dem Defekt in der Oberleitung ist auch der RE 7 betroffen, der von Hamburg nach Kiel fährt. Die Züge aus Kiel enden in Neumünster und fahren dann wieder zurück in die Landeshauptstadt. Wer von Neumünster weiter nach Hamburg möchte, wird gebeten, den RE 82 Richtung Bad Oldesloe zu nehmen und von dort weiter Richtung Hamburg zu fahren.

Die Bahn rechnet damit, dass die Sperrung der Teilstrecken noch bis 14.45 Uhr andauern wird.