Das ist die neue Pinneberger Citymanagerin

Pinneberg.. Nachdem Ann-Kristin Borcherding Knall auf Fall gegangen war, hat Birgit Schmidt-Harder (47) Mitte Juni ihren Platz als neue Pinneberger Citymanagerin eingenommen. Die studierte Volljuristin und ausgebildete Journalistin ist eine Frau mit viel Lebens- und Berufserfahrung, die seit zehn Jahren mit ihrem Mann, einem Wirtschafts- und Druckingenieur, und den beiden Töchtern in Pinneberg lebt, sehr viele Leute kennt und ihre neue Aufgabe als seltene Chance begreift. Ihr strahlendes Lächeln ist absolut entwaffnend.

Zuletzt war es mit der Innenstadt, für deren Florieren sie nun zuständig ist, stetig bergauf gegangen. Der Leerstand war auf sieben Prozent gesunken. Aktuell sind aber wieder einige prägende Ladenlokale leer. Gerry Weber am Lindenplatz ist weg, Hunkemöller am Fahltskamp schließt und ein Laden in der Rathauspassage steht leer. Die neue Marketing-Frau sieht darin kein drohendes Unheil. „Die Halbwertzeiten ändern sich“, stellt sie pragmatisch fest. Und: „Pinneberg ist toll.“ Die Stadt habe die höchste Kaufkraft in ganz Schleswig-Holstein, gute Veranstaltungen, einen malerischen Wochenmarkt und auch sonst eine Menge zu bieten. Sie selbst bleibt zum Shoppen meist hier und findet, dass wer sich bestimmte Geschäfte wünsche, auch vor Ort in diesen einkaufen solle.

Schmidt-Harder lässt Online-Stadtmagazin ruhen

Momentan ist sie mit dem Veranstaltungsmanagement beschäftigt. Sie sichtet Unterlagen, die Ablagen, den E-Mail-Verkehr der vergangenen Zeit. „Ich setze um, was angeschoben wurde und mache mir ganz bewusst ein Bild“, erklärt sie. Ihre Aufgabe ist nicht leicht. Mit der Wirtschaftsgemeinschaft laufe die Zusammenarbeit schon sehr gut. Sie muss ihre Arbeit aber auch mit dem Vorstand des Stadtmarketings koordinieren, mit dem städtischen Wirtschaftsförderer und der Bürgermeisterin im Austausch bleiben, Sponsoren beschaffen und eigene Vorstellungen entwickeln.

Dieser Spagat stört sie nicht. „Ich habe einen sehr hohen Gestaltungsspielraum. Aber meine Aufgabe ist auch die einer Dienstleisterin“, sagt sie. „Es gehört dazu, vieles abzusprechen, alle ins Boot zu holen, miteinander zu verbinden, einen Konsens anzustreben und die Dinge zu koordinieren. Es ist das gemeinsame Interesse, das uns hier in der City eint.“ Mit Leuten ins Gespräch kommen, verkrampfte Situationen auflockern, Ideen entwickeln – das liege ihr. „Ich mag Menschen sehr. Und ich kann auch mit fast jedem reden. Meine Mutter ist auch so. Sie ist eine Herzensöffnerin“, berichtet sie. Darin hat Schmidt-Harder jahrelange Übung. Unter anderem durch die Arbeit an ihrem Online-Stadtmagazin „Die Pinnebergerin“, das sie jetzt ruhen lässt, weil dafür die Zeit fehlt.

Jura-Studium in Göttingen und Lausanne absolviert

Zuvor war sie vier Jahre beim Pinneberger Tageblatt, wo sie für das Monatsmagazin „Stadtgespräch“ zuständig war. Als Managerin war sie bisher nicht tätig. Aber Schmidt-Harder hat eine fundierte Ausbildung. Ihr Jura-Studium hat sie in Göttingen und Lausanne absolviert, in Bayern ihr zweites Staatsexamen gemacht – und dann nach einem Praktikum plötzlich und beherzt auf Journalismus umgeschwenkt. Denn: „In der Praxis war ich enttäuscht. Das Leben am Gericht ist sehr bürokratisch. Viele Akten, viele Schriftsätze, viele Fristen, einen Prozesstag in der Woche. Wenig Mensch. Bis etwas abgeschlossen ist, dauert es Monate, manchmal Jahre.“

An ihre erste Zeit als Journalistin denkt sie begeistert zurück: „Ich kam aus einem verstaubten fränkischen Gericht – da war es irre, toll, spannend, schnell, brisant und abwechslungsreich, auf einmal als Polizeireporterin beim Hamburger Abendblatt zu arbeiten.“ Weil ihr das so gefiel, absolvierte sie beim Axel-Springer-Verlag ein Volontariat. Insgesamt war sie mehr als zehn Jahre als selbstständige Journalistin unterwegs.

Wunsch nach mehr Gastronomie wie einer After-Work-Bar

Da sie aber keinen Stillstand mag, hat sie die neue Herausforderung angepackt. „Es ist für mich wie ein Nach-Hause-Kommen. Ich kenne ja schon fast alle. Manchmal ist das Arbeiten hier wie mit Bekannten und Freunden.“ Sehr wichtig ist der bekennenden Late-Night-Shopperin, die Social-Media-Aktivitäten auszubauen. „Schon jetzt poste ich viel, was ich mache und mit welchen Leuten ich mich treffe. Das ist schön, um diese Stadt zu bebildern, ihr ein Gesicht zu geben, eine emotionale Wertigkeit.“ Aus Dithmarschen kommend, habe sie es nie bereut, hierher gezogen zu sein.

Aber es gibt ein paar Dinge, die sie sich für Pinneberg wünschen würde: „Mehr Gastronomie wäre toll. Eine After-Work-Bar zum Beispiel oder ein Waffel- und Pfannkuchenhaus. Auch ein Kino wäre super, weil das für alle Altersgruppen interessant wäre.“ Veranstaltungen seien längst kein Geheimrezept mehr: „Die Welt ist so komplex geworden, da kann eine Person allein nicht mehr viel bewegen. Die Events sind der eine Teil, und der Geschäftsmix ist ebenso wichtig.“

Aktuelle Entwicklungen im Pinneberger Einzelhandel:

Das Damenmodengeschäft von Gerry Weber am Lindenplatz ist dicht, ein Nachmieter ist noch nicht in Sicht. Das sagt der Wirtschaftsförderer Stefan Krappa. Womöglich spielt auch die Miete von knapp 6500 Euro warm monatlich eine Rolle. Aber es gibt laut Abendblatt-Informationen auch einen Neuzugang: Schräg gegenüber vom Gerry-Weber-Ladenlokal auf der Fläche des ehemaligen Spielwarenhandels Körner soll ein asiatischer Imbiss einziehen. Weitere Details zu Betreiber und Konzept sind noch unklar. Im Handel würden zur Zeit eher größere Flächen gesucht, sagt Krappa. Die seien aber weder am Lindenplatz verfügbar, noch in der Rathauspassage, wo auch ein Laden leer steht. „In der Ebert-Passage oder der Dingstätte könnten größere Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen entstehen“, so Krappa. Die müssten aber erst gebaut werden.