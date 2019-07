Hinter die Kulissen eines Amateurtheaters blicken

Pinneberg.. Wie inszeniert man ein Theaterstück? Wer entscheidet über die Rollen? In einem Workshop zeigt das Forum Theater Interessierten im Schnelldurchlauf den Weg einer Inszenierung von der ersten Vorbesprechung über die Bewerbung um Rollen, die Vergabe der Rollen, über die Textproben und „echte“ Proben bis hin zur Premiere. Der Workshop, den der Theaterverein anbietet, ist nur ein Baustein der „Forum Theater Tage“, die vom 22. bis zum 31. August im Ratssaal in Pinneberg ablaufen.

Einstieg in die Welt des Amateurtheaters

Zehn Tage lang gibt das Forum Theater die Möglichkeit, sich über das Amateurtheater zu informieren. Die Theater Tage sollen Einblicke hinter die Kulissen gewähren und auch einen Einstieg in die Welt des Amateurtheaters ermöglichen. Dazu haben sich die Laienschauspieler ein umfassendes Programm überlegt – Workshops, Mitmachtheater, Vorträge und Einsteigerkurse zu Themen wie Regie, Stückauswahl, Bühnenbild, Technik, Schauspielerei und Maske.

„Ich bin selbst etwas überrascht und auch ein wenig stolz darauf, was für ein umfassendes und spannendes Programm wir hier auf die Beine gestellt haben“, sagt Lars Korinth, Sprecher des Forum Theaters. Geboren wurde die Idee aus der Not heraus. Da die Theatertruppe nach wie vor nicht in den eigenen Räumlichkeiten auftreten kann, ist sie auf Termine im Rathaus angewiesen. Den Augusttermin wollte das Forum Theater auf jeden Fall nutzen, „allerdings hatten wir kein Stück für diese Zeit“, so Korinth. Stattdessen entwickelte sich die Idee der Theater Tage. „Wir wollen natürlich nicht nur Einblicke geben, wir hoffen auch immer auf neue Mitglieder“, sagt Korinth. Etwa 120 Mitglieder zählt der Verein derzeit, davon sind aber nur 30 bis 40 Aktive.

Eine weitere Motivation für das Programm war, zu zeigen, wie viel Arbeit in so einer Produktion stecke. „Die meisten denken, dass es mit Schauspielern, einem Regisseur und vielleicht noch einem Bühnenbildner getan ist, es sind aber so viel mehr Menschen nötig“, sagt Korinth. So könne man auch zeigen, dass im Theaterverein Platz ist für die unterschiedlichsten Menschen und Talente.

Los geht es am 22. August

Das Programm beginnt am Donnerstag, 22. August, mit einer Messe von 19 bis 21 Uhr. Es wird erklärt, was eine Inspizienz macht, was der Produzent zu tun hat oder was der Unterschied zwischen Bühnenbild und Bühnenbau ist.

Am nächsten Tag kommt die „Steife Brise“ mit einer Improshow zu Besuch. Jeder Auftritt ist eine Uraufführung, hier ist nichts geprobt oder abgesprochen. Das Gastspiel ist die einzige Veranstaltung, die Eintritt kostet. Wie den Schauspielern so viel Spontaneität auf der Bühne gelingt, das versuchen sie am Sonnabend, 24. August, von 14 bis 20 Uhr in einem Workshop zu vermitteln. Einsteigern werden „Einblicke in die Geheimnisse des spontanen Theaters“ gegeben und sie dürfen Erlerntes ausprobieren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Am Sonntag, 25. August, ab 16 Uhr findet der Workshop „Von der Szene zur Besetzung zur Probe zur Aufführung“ statt. Dieser Workshop soll auch zu einem konkreten Ergebnis führen: In Proben soll eine Szene erarbeitet werden. Dazu werden Schauspieler, eine Souffleure und jemand für Maske und Bühnenbild oder Requisiten gesucht. Fürs Finale am Sonnabend, 31. August, von 14 bis 16 Uhr ist die Premiere geplant.

Am Montag, 26. August, gibt es einen Einblick in die aktuelle Produktion „Amber Hall“. In einem Vortrag geht es zunächst um die Bedeutung des Bühnenbildes. Danach dürfen Teilnehmer einer Probe beiwohnen. Um Bühnentechnik geht es bei einem interaktiven Workshop am Mittwoch, 8. August, von 19 Uhr an. Nach einer kurzen Einführung in Leuchtmittel, Verkabelung, Licht und Ton können Teilnehmer mitmachen und den technischen Aufwand für eine Theaterproduktion nachvollziehen. Am Donnerstag geht es um die inhaltliche Realisierung: Regie und Inszenierung stehen von 19 an auf dem Programm.

Neues Kinderstück des Forum Theaters: der „Herr der Diebe“

Kurz vor dem Abschluss der Theater Tage dreht sich alles ums neue Kinderstück des Forum Theaters: der „Herr der Diebe“. Bevor öffentlich geprobt wird, lernen die Besucher, mit welchen Mitteln man ein Stück aus Venedig nach Pinneberg holen kann. So viel sei verraten: Ein Karussell und zwei venezianische Gondeln werden dabei eine große Rolle spielen. Am Sonnabend von 14 bis 16 Uhr können Teilnehmer selbst Hand anlegen und mit an den Kulissen bauen. Zum Abschluss am Sonnabend wird ab 19.30 Uhr gemeinsam gefeiert.