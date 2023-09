Berauschend: HSV entzaubert Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Hammonia

3:0 beim SC Nienstedten im ersten Match nach einer Corona-Welle im Kader. Eintracht Norderstedt II gewinnt spät in Poppenbüttel.

Martin Fedai brachte das dritte Team des Hamburger SV in der Partie beim SC Nienstedten auf die Siegerstraße.

Fußball in Norderstedt

Berauschend: HSV entzaubert Landesliga-Spitzenreiter

Norderstedt. So schnell geht das im Fußball. Nach der 2:3-Pleite bei TBS-Pinneberg vor zwei Wochen und dem folgenden Spielausfall gegen den SC Poppenbüttel wegen einer Corona-Welle im Kader hat der Hamburger SV III in der Landesliga Hammonia beim Spitzenreiter SC Nienstedten überraschend einen verdienten 3:0 (0:0)-Sieg eingefahren.

„Das war ein berauschendes Spiel“, schwärmte Trainer Stefan Gehrke nach der von beiden Seiten hochklassig geführten Partie vor 300 Anhängern mit zwei sehr aktiven Fanlagern. „Am Ende hatten wir etwas mehr Klasse und mehr Zielstrebigkeit als der Gegner.“

HSV III: Alle drei Treffer gelingen in der zweiten Halbzeit

Diese Klasse und Zielstrebigkeit drückte sich in Hälfte zwei in drei Treffern aus. Martin Fedai nagelte den Ball auf Vorlage von Sepehr Nikroo aus 14 Metern unter die Latte ins Netz (56.). Nikroo selbst vollendete eine exzellente Vorarbeit von HSV-Präsident Marcell Jansen mit einem leicht abgefälschten Schuss (77.). Kevin Herbermann schließlich nickte eine einstudierte Ecke am zweiten Pfosten zum Endstand von 3:0 ein (79.).

Wesentlich später fielen die Tore im Gastspiel von HSV-III-Staffelkonkurrent Eintracht Norderstedt II beim SC Poppenbüttel. Die Partie der überlegenen Eintracht gegen konterstarke Hausherren steuerte trotz Überzahl der Garstedter – SCP-Akteur Stanislav Dovbysh sah Gelb-Rot (70., Meckern/Foul) – auf ein torloses Remis zu.

Eintracht Norderstedt II: Maurice Lüllemann erzielt zwei späte Tore

Da fasste sich der nach seiner Schulterverletzung wieder genesene Maurice Lüllemann in der Nachspielzeit ein Herz, düpierte die Poppenbütteler Abwehr und traf zum 1:0 (90.+3). Es kam aber noch besser: Der SCP verlor den Ball nach dem Anstoß, und erneut Lüllemann markierte den 2:0-Endstand für die Gäste (90.+4).

„Ein war eine sehr emotionale Partie. Und ein später, aber verdienter Erfolg für uns, auch wenn wir vorher zu oft mit dem Kopf durch die Wand wollten“, sagte Eintracht-Coach Jannik Paulat.

Glashütter SV: Jungspunde holen Punkt beim Bezirksliga-Spitzenreiter

Der Glashütter SV erkämpfte sich in der Bezirksliga Nord ein 2:2 (1:2)-Unentschieden beim Tabellenführer Eimsbütteler TV II. Die beiden Führungen der Gastgeber durch Elias Assiaw (9.) und Glenn Owusu (22.) egalisierten die Glashütter durch zwei Strafstoßtreffer von Matz Ellgoth (14.) und Raphael Büch (78.).

„Wir haben mit der jüngsten Glashütter Herrenmannschaft aller Zeiten mit einem Durchschnittsalter von 20,2 Jahren gespielt. Unsere Jungs haben gegen einen Gegner mit vielen individuell sehr starken Einzelkönnern leidenschaftlich dagegengehalten und dürfen sich über den Punkt zurecht freuen“, sagte GSV-Trainer André Menzel.