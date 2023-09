Fußball-Knüller: Uefa Youth League kickt zum Nulltarif in Norderstedt

Das U-19-Team von Schachtar Donezk ist dreimal Gastgeber im Edmund-Plambeck-Stadion. Der prominenteste Gegner kommt am 7. November.

Das Edmund-Plambeck-Stadion an der Ochsenzoller Straße ist die Heimat von Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt.

Frank Best

Fußball-Knüller Uefa Youth League spielt zum Nulltarif in Norderstedt

Norderstedt. Die Fußball-Champions-League macht aus Sicherheitsgründen in Hamburg Station. Wegen des Krieges mit Russland bestreiten die Kicker von Schachtar Donezk ihre drei „Heimspiele“ gegen den FC Porto (Dienstag, 19. September, 21 Uhr), den FC Barcelona (Dienstag 7. November, 18.45 Uhr) und Royal Antwerpen (Dienstag, 28. November, 18.45 Uhr) im Volksparkstadion.

Spiele der Uefa Youth League finden zur Mittagszeit statt

An denselben Tagen finden elf Kilometer Luftlinie entfernt drei Partien der U-19-Mannschaft des ukrainischen Meister in der Uefa Youth League statt – und zwar zur Mittagszeit in Norderstedt. Das Match gegen den Nachwuchs aus Porto beginnt um 13 Uhr, die Duelle gegen Barcelona und Antwerpen werden jeweils um 12 Uhr angepfiffen.

Der Clou: Zuschauer haben im Edmund-Plambeck-Stadion dreimal freien Eintritt. Trotzdem ist es erforderlich, dass beim Einlass Tickets, die ausschließlich an der Tageskasse erhältlich sind, vorgezeigt werden. Der Hintergrund: Veranstalter Schachtar Donezk muss wissen, wie viele Besucher sich im Stadion befinden. Auf Wunsch der Ukrainer wird es ausschließlich Sitzplätze auf der Haupttribüne geben.