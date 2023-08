Fußball-Landesliga Holstein: Kaltenkirchener TS fertigt Preetzer TSV ab

Ayad Khodeda (l.) brachte die Landesliga-Fußballer der Kaltenkirchener TS gegen den Preetzer TSV in der 22. Minute in Führung.

Kaltenkirchen. Fünf Punktspiele, vier Siege, ein Unentschieden – die Landesliga-Fußballer der Kaltenkirchener TS sind glänzend in die Punktrunde 2023/2024 gestartet. Nur das bislang fünfmal siegreiche Team von Eutin 08 ist in der Holstein-Staffel besser platziert.

Wie gut sie aktuell in Schuss ist, bewies die Mannschaft von Trainer René Sixt bei ihrem 4:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Preetzer TSV. Die Gastgeber hatten das Geschehen im Marschwegstadion jederzeit im Griff. Einziges Manko: die Chancenverwertung.

„Wir hatten mehr als zehn hochkarätige Möglichkeiten, haben aber nur viermal getroffen“, sagte Sixt, „eine solche Quote kann sich gegen stärkere Teams rächen. Aber das ist jammern auf hohem Niveau.“

Ayad Khodeda brachte die KT in der 22. Minute in Führung. Enrik Nrecaj (52.), Hendrik Wohlers (79.) und Marc Jürgensen (80.) bauten den Vorsprung weiter aus, Neil Helbing erzielte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter das Ehrentor für Preetz.

Der immer noch punktlose Tabellenletzte SV Henstedt-Ulzburg kam beim SV Todesfelde II mit 1:5 (0:2) unter die Räder. Dennis Studt (12./53. Minute) und Manuel Carvalho (20./51./90.) trafen für die Hausherren, Niklas Skiba markierte das zwischenzeitliche 1:4 für den SVHU (62.).

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.