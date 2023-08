Vera Homp gelang in der zweiten Halbzeit für den SV Henstedt-Ulzburg ein Doppelpack. Hier schlenzt sie den Ball zum 4:0 in die lange Ecke.

Henstedt-Ulzburg. Christian Jürss hatte genug gesehen. Und zwar im positiven Sinn. In der 65. Minute sah der Trainer des SV Henstedt-Ulzburg die Zeit gekommen, ein Zeichen zu setzen. Soeben hatte Indra Hahn im DFB-Pokal-Heimspiel gegen Borussia Bocholt das sechste Tor für die Fußballerinnen des Regionalligisten erzielt, ein standesgemäßer Erfolg längst Formen angenommen. Und so sortierte Jürss seine Elf neu, wechselte fünfmal. Viel passierte danach nicht mehr, doch mit dem 7:0 (2:0) war die Pflichtaufgabe später wie gefordert erfüllt.

Anders als bei den Männern, nehmen im Wettbewerb der Frauen die zwölf Bundesliga-Teams wie FC Bayern München oder VfL Wolfsburg erst ab der zweiten Runde teil. Und weil der SVHU genauso ein Amateurclub ist wie die Gäste – auch wenn diese eine Liga tiefer aktiv sind –, hatte man im Beckersbergstadion Heimrecht. Bocholt war in der vergangenen Saison noch ebenso wie Henstedt-Ulzburg ein Regionalligist, also in der dritthöchsten Klasse, meldete die Mannschaft aber aus wirtschaftlichen Gründen ab, sodass Borussia jetzt in der Niederrheinliga startet.

DFB-Pokal: Starkes Sturmduo schießt SV Henstedt-Ulzburg in zweite Runde

Die frühe Anstoßzeit (11 Uhr) führte dazu, dass die Gäste aus Nordrhein-Westfalen bereits am Vortag anreisten, denn die sechs- bis siebenstündige Busfahrt hätte direkt am Spieltag keinen Sinn gemacht. Bocholt übernachtete im Best Western Hotel in Norderstedt, kam dann am frühen Vormittag nach Henstedt-Ulzburg.

Sportlich war die Sache erwartet eindeutig. Wobei Christian Jürss das Geschehen nüchtern einordnete. „Es war solide. Kein Glanzstück. Ein guter Fußballvormittag.“ Auf sein Sturmduo war aber Verlass. Indra Hahn traf viermal (21./50./63./81.), Vera Homp doppelt (56./61.), das frühe 1:0 hatte allerdings Innenverteidigerin Chiara Pawelec per Kopf nach einer Ecke erzielt (5.).

„Die erste Viertelstunde war schon sehr in Ordnung. Aber danach haben wir, was uns der Gegner angeboten hat, nicht angenommen“, so Jürss. Er hätte gerne frühere deutliche Verhältnisse gehabt. Doch man habe gerade auf den Außenpositionen sehr viel Platz nicht genutzt. Und: Reihenweise lief der SVHU ins Abseits, auch wenn hier einige strittige Entscheidungen dabei waren.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

SV Henstedt-Ulzburg: Jetzt geht der Fokus auf den Regionalliga-Start beim FC St. Pauli

Ein zweistelliger Sieg wäre dennoch drin gewesen, andererseits hielt die Bocholterin Torhüterin Nele Szymkowiak – eine etatmäßige Mittelfeldspielerin – wiederholt gut. Nachdem beim SVHU durchgetauscht wurde, trudelte die Begegnung aus. Jürss: „Mit den Wechseln kam ein Bruch ins Spiel, aber das war zu erwarten. Wir haben nächste Woche gegen St. Pauli ein schweres Spiel, danach in Hannover. Die werden nicht so sein, dass wir komplett durchwechseln können, von daher nimmt man eine solche Möglichkeit auch wahr. Die Spielerinnen haben sich in der Vorbereitung gut präsentiert, sie haben es verdient, in so einer Partie mitzuspielen.“

Die zweite DFB-Pokalrunde wird vom 9. bis 11. September ausgetragen. Zunächst startet für den SV Henstedt-Ulzburg die Regionalliga Nord – und das gleich mit einem attraktiven Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (Sonntag, 20. August, 13 Uhr).