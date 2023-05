Fußball-Landesliga: Nur 0:0, doch die KT wahrt ihre Aufstiegschance

Kaltenkirchen. Das 0:0-Unentschieden im letzten Heimspiel der Saison 2022/2023 gegen den Abstiegskandidaten SSC Hagen Ahrensburg war für die Landesliga-Fußballer der Kaltenkirchener TS zwar ein empfindlicher Dämpfer.

Das Team von Trainer René Sixt, mit 34 Punkten Tabellenzweiter in der Holstein-Staffel, darf aber weiterhin vom Aufstieg in die Oberliga Schleswig-Holstein träumen, da der SV Eichede II (3./33 Zähler) beim Sereetzer SV (4./31) mit 1:2 den Kürzeren zog.

Fußball-Landesliga: Drei Teams können Vizemeister werden

Jetzt kommt alles auf den Ausgang der Auswärtspartie beim Meister SV Preußen 09 Reinfeld und die Ergebnisse der Konkurrenten aus Eichede und Sereetz am letzten Spieltag an.

Sixt: „Falls dem Oberliga-Vertreter aus Schleswig-Holstein der Aufstieg in die Regionalliga Nord gelingt, können wir – sofern wir uns qualifizieren – in einer Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Staffeln Mitte und Schleswig den Sprung in die höhere Klasse schaffen.“

Die Entscheidung fällt am kommenden Sonntag

Unter Druck setzen lässt er sich aber nicht. „Wir bleiben weiterhin entspannt und lassen alles auf uns zukommen; den Aufstieg hatten wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht geplant.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ärgerlich für die Kaltenkirchener: Ein Sieg gegen den SSC Hagen wäre durchaus möglich gewesen, wenn Finn Rerop in der Anfangsphase der Partie seine hundertprozentige Möglichkeit verwandelt und der Unparteiische Florian Stark der KT in der 20. Minute nicht einen klaren Foulelfmeter verweigert hätte. „So konnte sich Hagen hinten reinstellen – und wir waren nicht in der Lage, den kompakten Abwehrriegel zu knacken“, so René Sixt.