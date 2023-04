Fußball-Landesliga: SV Henstedt-Ulzburg kämpft Tabellenführer nieder

Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen. Die Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg haben den Kampf um die ersten beiden Plätze in der Landesliga Holstein noch einmal richtig spannend gemacht.

Das Team von Coach Sven Günther setzte sich überraschend mit 3:2 (2:2) gegen Spitzenreiter SV Preußen 09 Reinfeld durch, verscheuchte so die letzten Abstiegssorgen – und leistete der Kaltenkirchener TS, die bis auf zwei Zähler an Reinfeld herangerückt ist, Schützenhilfe.

Fußball-Landesliga: SV Henstedt-Ulzburg hat sich gerettet

Der SVHU, der sich mit 27 Punkten auf Rang fünf verbesserte, blieb auf dem Kunstrasen an der Bürgermeister-Steenbock-Straße seiner Linie in dieser Saison treu. „Wir spielen gegen die Top-Teams der Staffel besser als gegen die tabellarisch schwächeren Mannschaften“, sagte Co-Trainer Maik Kreft.

Zweimal machten die Gastgeber durch Luke Hubach (13./44.) einen Rückstand wett. Das Siegtor erzielte Björn Zimmermann nach Vorarbeit von Max Spreitzer in der 50. Minute.

Eine Klasseleistung des gesamten Teams

„Danach hat Reinfeld Druck gemacht, konnte sich aber nicht mehr so viele Möglichkeiten wie in der ersten Halbzeit herausspielen“, sagte Kreft, „wir haben taktisch gut umgesetzt, was in der Kabine besprochen worden ist, das war eine Klasseleistung des gesamten Teams.“

Und wenn die Gäste dann doch einmal gefährlich vors Tor kamen, war der starke Henstedt-Ulzburger Keeper Fin Drews zur Stelle. Maik Kreft: „Wir hatten nach unserer 0:2-Niederlage beim SSC Hagen Ahrensburg was gutzumachen und können jetzt auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Das ist ein gutes Gefühl.“

Kaltenkirchener Turnerschaft freut sich doppelt

Selbiges hatten auch die Kicker der Kaltenkirchener Turnerschaft, die zu Hause Schlusslicht Breitenfelder SV durch Tore von Malte Pitesch (16./20.), Jonas Jeschke (21.), Daniel Buhrke (48.), Josef Jueidi (62.), Lars Jung (69.), Pascal Nicckel (73./77.) und Jeremy Schalk (90.) mit 9:2 (3:0) abfertigten.

Allerdings nicht nur wegen des Heimsieges, der noch wesentlich höher hätte ausfallen können. „Uns hat eine mittelmäßige Leistung gereicht“, sagt Trainer René Sixt, „das war mehr als ein Klassenunterschied.“

Fußball-Landesliga: KT hat die Vizemeisterschaft im Visier

Für gute Laune bei der KT sorgte zusätzlich die überraschende 0:3-Niederlage des SV Eichede II beim Eichholzer SV – denn nun ist die KT vor dem direkten Aufeinandertreffen mit den Stormarnern am kommenden Sonntag erster Anwärter auf die Vizemeisterschaft in der Holstein-Staffel.

Die wird dann richtig interessant, falls am Saisonende wegen der Konstellation in den höheren Spielklassen ein zusätzlicher Platz in der Oberliga frei werden sollte. Die drei Zweiten der Landesligen würden den vierten Aufsteiger in einer Relegationsrunde ausspielen.