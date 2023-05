Ehrung für 2020, 2021 und 2022: Stadt Norderstedt zeichnet Sportler aus

Die Zeremonie findet in drei Etappen statt. Warum auf der Bühne der TriBühne so viele Aktive wie noch nie zuvor geehrt wurden.

Norderstedt. Jede Menge Welt-, Europa- und Deutsche Meister sangen nur für Celina Benner ein „Happy Birthday“. Die Schwimmerin der SG Wasserratten war am Tag der Sportlerehrung der Stadt Norderstedt in der TriBühne 18 Jahre alt geworden. „Das ist schon cool“, sagte die nun volljährige Schwimmerin, „aber die richtige Party habe ich schon hinter mir. Wir haben zu Hause in meinen Geburtstag hineingefeiert.“

Celina Benner war eine von 340 Athletinnen und Athleten, die ausgezeichnet wurden – das waren so viele wie nie zuvor. Zweimal musste die die Veranstaltung wegen der Coronapandemie ausfallen. Also wurden die Aktiven für ihre Erfolge in den Jahren 2020, 2021 und 2022 geehrt. Alles fand unter der Regie der Stadt statt.

Ehrung für 2020, 2021 und 2022: Die Stadt übernimmt von der DLRG

„Wir hatten bei der DLRG Norderstedt nachgefragt, ob der Verein wie vor der Pandemie wieder die Ausrichtung übernehmen würde, haben aber eine Absage bekommen“, sagte die 2. Stadträtin und Sozialdezernentin Katrin Schmieder.

Einige Sportlerinnen und Sportler verließen die Bühne der TriBühne mit mehreren Medaillen. So wie Ingeborg Thoma. Die Senioren-Leichtathletin der LG Alsternord erhielt sechsmal Edelmetall. „So langsam wird es eng in der Schublade. Ich glaube, ich muss mal einen Schrank für die ganzen Auszeichnungen kaufen“, sagte die 70 Jahre alte 4 x 400-Meter-Weltmeisterin von 2022.

Dartsspieler stehen erstmal im Rampenlicht

Andere standen zum ersten Mal im Rampenlicht. Beispielsweise Marko Hannemann, Uwe und Nicole Silvester. Die drei Dartsspieler der BSG Stadtwerke waren zusammen mit dem bei der Ehrung verhinderten Ulf Gäde Betriebssport-Europameister mit der Mannschaft geworden und wurden gleich bei ihrer Premiere mit einer Goldmedaille geehrt.

Darts-Europameister im Betriebssport: Uwe und Nicole Silvester sowie Marko Hannemann (v. l.) von der BSG Stadtwerke Norderstedt.

Foto: Thomas Maibom

„Das war toll,das wollen wir wiederholen“, sagte Nicole Silvester. In gut einem Monat hat das Quartett die Gelegenheit dazu. Vom 14. bis 18. Juni findet in Bordeaux die Betriebssport-EM statt.

Extra-Motivation für die Einradfahrerinnen des NSV

So lange brauchen die Einradfahrerinnen des Norderstedter SV nicht auf ihren nächsten Wettkampf zu warten. Schon am kommenden Wochenende finden die Landesmeisterschaften im Freestyle in der Moorbekhalle statt. Dass die Balancekünstlerinnen eine Woche vor den Titelkämpfen geehrt wurden, stört sie in der Wettkampfvorbereitung nicht. „Im Gegenteil, das motiviert uns extra, um alles zu geben, damit wir 2024 wieder auf der Bühne stehen dürfen“, sagte Amina Compaore.

Während sie und ihre Schwester Khadija mit Gold ausgezeichnet wurde, applaudierte Bruder Ismail. „Nein, es gibt zu Hause keine Sprüche, weil ich ,nur‘ Silber im Trampolinspringen gewonnen habe. Wir gönnen uns gegenseitig die Erfolge.“

21 Sportarten und 340 Aktive sind vertreten

So harmonisch wie im Hause Compaore lief die gesamte Sportlerehrung ab. Jeder und jede Ausgezeichnete aus 21 Sportarten bekam anerkennenden Applaus.

Der Sport fällt in den Verantwortungsbereich von Norderstedts 2. Stadträtin und Sozialdezernentin Katrin Schmieder.

Foto: Thomas Maibom

Eine Goldmedaille hätte auch Moderator Michael Eggert verdient gehabt. Er führte souverän durch die drei Veranstaltungen am Mittag, Nachmittag und Abend. Für das Pausenprogramm hatte die Stadt Norderstedt An­dreas Römer eingeladen.

Andreas Grömer sorgt in den Pausen für Unterhaltung

Der ist der ehemalige Bauchredner-Lehrer von Sascha Grammel, stand selber einst bei „Geld oder Liebe“ mit Robbie Williams vor der Fernsehkamera und kam so zu 10 Millionen Zuschauern ins Wohnzimmer. Mit kurzweiligen Ausschnitten aus seinem Programm sorgte er für eine aktive Pause im Ehrungsmarathon.

Andreas Römer, Bauchredner-Lehrer von Sascha Grammel, sorgte in den Pausen der mehrstündigen Sportlerehrung für kurzweilige Momente.

Foto: Thomas Maibom

Die Eröffnungsrede hielt Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder: „Norderstedt ist eine sportliche Stadt. Und wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass hier guter Sport gemacht werden kann“, sagte sie.

Ehrung für 2020, 2021 und 2022: „Norderstedt ist eine Sportstadt“

Bernd Passoth, pensionierter Oberstudienrat des Gymnasiums Harksheide und Gestalter der Ausstellung „50 Jahre Sport in Norderstedt“, mochte Roeders Worte so nicht stehen lassen.

Norderstedts erfolgreichster Trainer, Stefan Jacobs (Kodokan) zusammen mit Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und Bernd Passoth, der mit Journalist Michael Eggert im neuen Sport-Podcasts Norderstedter Legenden interviewt.

Foto: Thomas Maibom

„Ich sage, Norderstedt ist eine Sportstadt“, sagte er bei der Vorstellung seines Podcast-Projekts „Sportlegenden“, das nach und nach die bekanntesten Sportler Norderstedts vorstellt. Die vielen Ehrungen von Athleten , die Norderstedt bundes- und weltweit bekannt gemacht haben, unterstützen diese These.

Mit Goldmedaillen wurden ausgezeichnet: Stefan Jacobs, Hannes und Jule Jacobs, Michelle und Magnus Rockmann, Marcel Said, Nieke Südbrock, Zoe Kräenbring, Leon Wehowsky (Ju-Jutsu/Kodokan), Elin Doray, Malte und Kaya Geßner, Katharina Hoffeins, Jami Manya, Lina Müller, Leonie Rathsack, Enne-Lotte Schmidt, Greta Urban, Xuan-Mai Wendland (Rettungsschwimmen/DLRG Norderstedt), Luis Bosse, Marwin Brodowski, Anastasia Heinrich, Imani Saprautzki, Leon Bartz (Trampolinspringen/Norderstedter SV), Keiwenxi Chen, Haily Summer Glöde, Jacqueline Jacobs, Luise Kaiser, Gabriela Koch, Wanessa Kropez vel Kropacz, Pia Paumen, Jennifer Los, Mayra Schön, Stefanie und Julia Wiederspan, Nathalie Fischer, Cathrin Kruszinsky, Jelena Schröder, Melissa Ziegler, Sarah Böhm, Sandra Stahl, Charleen Frank, Lena Grellmann, Lisa Horn, Gina Pieplow, Merle Siemes, Lena Köster, Silke Dreyer (Cheerleading/SV Friedrichsgabe), Benjamin Blank, Christoph Booß, Silja Carstens, Dennis Dzeik, Vincent Freitag, Emily Hohlen, Phuong Uyen Le Do, Jonas Manzei, Leon Mogharbel, Naomi Grickschas, Li Oswald, Samira Rücksties, Jane Schlüter, Steffen Serwotka (Cheerleading/TuRa Harksheide), Ingeborg Thoma (Leichtathletik/LG Alsternord), Reza Mehrabimoghadam , Daniel Greutner, Karina Lorenz-König, Anne Feller, Athena Salimi, Helmut Grimm, Silke Feil, Jürgen Schumacher (Sportschießen/BSG Stadtwerke), Nicole und Uwe Silvester, Marco Hannemann, Ulf Gäde (Darts/BSG Stadtwerke Norderstedt), Khadija und Amina Campaore, Isabell Haase, Hanna Nachtigall, Fiona Raddatz (Einradfahren/Norderstedter SV), Nils Rix (Schwimmen/SG Wasserratten), Anja Klocke (Synchronschwimmen/SG Wasserratten), Dieter Seifert, Wiebke Jungnickel (Schwimmen)