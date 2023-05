Tennis-Saisonstart: Fast nur Pleiten in den ersten Freiluft-Punktspielen

Henstedt-Ulzburg/Norderstedt. Christian Ladehoff beschreibt die Situation bei den Tennisspielern des TC Alsterquelle nach der Saisonpremiere lakonisch: „Bei uns ist wenig gelaufen, und das wenige war auch noch schlecht.“

Gemeint ist die Eröffnung der Freiluftrunde, in der die Altersklassen-Akteure vom Rhen sonst eher aufblühen. Das erste Herren-40-Team musste in der Regionalliga Nord-Ost allerdings erst einmal einen Fehlstart akzeptieren, zog in der Heimpartie gegen den Osnabrücker TC mit 3:6 den Kürzeren.

Tennis-Saisonstart: Heimniederlage für Alsterquelles Herren 40

Muss der Regionalliga-Meister der Hallensaison umdenken? Müssen die Erwartung heruntergeschraubt werden? Oder gehen die glorreichen Zeiten der seit Jahren erfolgsverwöhnten Truppe allmählich sogar zu Ende?

Ladehoff (48), sportlicher Koordinator des Regionalliga- und Nordligateams des Vereins, befürchtet das nicht. „Der Spielerkader aus erster und zweiter Mannschaft muss noch zueinanderfinden, dann wird es laufen.“

Benjamin Fahlke tritt in die Fußstapfen seines Bruders

Das Aufgebot der Regionalliga-Crew hat sich in jüngster Vergangenheit einige Male verändert. Ohne ihren Topmann Gerhard Fahlke (49), der im Sommer für den Regionalligisten TC Blau-Weiß Bad Ems Punktspiele bestreitet, haben die Alsterqueller an Spielstärke verloren.

Die jetzige Nummer eins, Fahlkes sieben Jahre jüngerer Bruder Benjamin, gilt zwar ebenfalls als Bank beim Punktesammeln, von den Nummern zwei bis sechs ist das Niveau zweifellos etwas niedriger.

Zweites TCA-Team erlebt zu Hause eine böse Überraschung

Während Benjamin Fahlke den starken Osnabrücker Jörg Vennemann mit 6:2, 6:4 in Schach hielt, war in den weiteren Einzeln nur noch Juri Petrenko (6:1, 6:3 gegen Sven Hollmann) erfolgreich. Alexander Peetz, Stefan Rohde, Sergey Khrolenkov und Ingmar Deneke gingen als Verlierer vom Platz. In den Doppeln konnte nur die Paarung Khrolenkov/Deneke im Match-Tiebreak mit 10:4 punkten.

Die zweite Mannschaft des TCA leistete sich in der Nordliga ein doch etwas enttäuschendes 2:7 auf eigener Anlage gegen den THC Lüneburg. Die Zähler holten Dirk Grabowski und das Doppel Christian Ladehoff/Peer Zabel. Letzterer zog gegen Marcel Humer im Match-Tiebreak mit 7:10 den Kürzeren.

Herren-55-Team des HSV zieht unglücklich mit 4:5 den Kürzeren

Die Herren 55 des Hamburger SV finden sich nach dem ersten von nur vier Saisonspielen auf dem vorletzten Platz in der Regionalliga Nord-Ost wieder. Zum Auftakt gab’s gegen den TC SCC Berlin eine unglückliche 4:5-Niederlage. Zwei von fünf Teams müssen absteigen, aber die HSV-Routiniers sollten den Klassenerhalt aufgrund ihrer Erfahrung in der höchsten deutschen Klasse schaffen können.

Nach den Einzeln stand es 3:3 – Thomas Lierhaus, Thorsten Michael und Patrick Horst siegten jeweils in zwei Sätzen. Nach den Niederlagen von Udo Zirden, Gottfried Förschner und Dirk Thomas Meyer gelang dem Duo Zirden/Meyer im Doppel ein Matchgewinn, Förschner/Michael sowie Lierhaus/Horst unterlagen.

Herren des TC Garstedt verlieren 3:6 beim DTV Hannover

Die Herren des TC Garstedt wollen nach dem Abstieg aus der Hallen-Nordliga im Freien wieder auf die Beine kommen. Doch die Konkurrenten sind nicht von Pappe, wie die 3:6-Auftaktniederlage beim DTV Hannover beweist. Starke Gegner wie der Klipper THC und der Harvestehuder THC kommen erst noch, da muss gegen den Großflottbeker THGC II, den Club zur Vahr und den Suchsdorfer SV III möglichst gewonnen werden.

In Hannover hinterließen die an Nummer drei und vier gemeldeten Razvan Baiant und Louis Diego Chavez einen vorzüglichen Eindruck. Beide gewannen ihre Einzel und waren auch im gemeinsamen Doppel relativ locker erfolgreich.

Tennis-Saisonstart: Damen 30 des TSC Glashütte sind Tabellenführer

Von den übrigen Akteuren erhofft sich der kurzfristig ins Team aufgerückte Bennet Krause noch eine Steigerung. Nächster Gegner ist am Sonntag um 11 Uhr zu Hause der HTHC.

Die Damen des TC an der Schirnau starten am Sonntag um 11 Uhr beim Braunschweiger TC in die Nordliga-Runde. Das Ziel der Mannschaft ist der Wiederaufstieg in die Regionalliga. In der Nordliga der Herren 30 ist die Frage, ob der TC Garstedt oder der TC an der Schirnau das Zeug zum Sprung in die Regionalliga haben. Beide Teams treffen am Sonntag um 11 Uhr in Kaltenkirchen aufeinander.

In der Nordliga schlagen auch die Damen 30 des TSC Glashütte auf. Und die Premiere hätte nicht besser verlaufen können: Das Team ist nach dem 9:0-Triumph beim TF Kollow Tabellenführer.