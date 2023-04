Fußball-Landesliga: SVHU macht Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt

Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen. Der SV Henstedt-Ulzburg hat in der Fußball-Landesliga Holstein mit einem 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Eichede II einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Trainer Sven Günther: „Wir haben unser Ziel zwar noch nicht ganz erreicht, aber dieser Dreier ist mega-wichtig für uns; mit einem Sieg gegen Eichede II hatten wir gar nicht gerechnet.“

Fußball-Landesliga: Henstedt-Ulzburger Tore fallen nach gleichem Muster

Die beiden Treffer der Gastgeber in der ersten Halbzeit fielen auf dem Kunstrasen an der Bürgermeister-Steenbock-Straße jeweils nach Spielzügen über die Außenbahn. Beim 1:0 in der 19. setzte Mladen Vidovic den Torschützen Björn Zimmermann in Szene, das 2:0 durch Tobias Weißörtel (34.) bereitete Max Spreitzer vor.

Nachdem die Gäste aus dem Kreis Stormarn durch Tanveer Habibi in der 58. Minute den Anschluss herstellten, wurde es zwar wieder spannend – aber der SVHU verteidigte mit Glück, Geschick und einem guten Fin Drews zwischen den Pfosten seinen knappen Vorsprung.