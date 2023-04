U-18-Basketballmannschaft von TuRa Harksheide ist Norddeutscher Meister

Norderstedt. Die U-18-Basketballer von TuRa Harksheide haben beim Turnier um die Norddeutsche Meisterschaft ihren Heimvorteil genutzt und sich den Titel geholt.

Im Endspiel setzten sich die von Mohammed Atya trainierten Hawks mit 55:38 gegen die Itzehoe Eagles durch.

Basketball: TuRas U-18-Crew nutzt Heimvorteil

In der Tarpenbekhalle am Exerzierplatz präsentierten sich die Gastgeber von der ersten Minute an in ausgezeichneter Verfassung.

Mit zwei Siegen in den Gruppenspielen gegen den CVJM Hannover (56:41) sowie Alba Berlin (46:43) qualifizierte sich das Team für die Vorschlussrunde. Dort gab’s einen 52:42-Erfolg gegen den gegen TuS Lichterfelde.

Das Endspiel gegen die Itzehoe Eagles wurde eine überraschend deutliche Angelegenheit für die Harksheider, die nun auch auf nationaler Ebene auftrumpfen wollen. Als Nordchampion treten die TuRa-Hawks in drei Wochen bei der Deutschen Meisterschaft an, deren Austragungsort noch nicht bekannt ist.

