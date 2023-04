Fußball-Landesliga: Sieger für Kaltenkirchener TS und SV Henstedt-Ulzburg

Finn Rerop (Kaltenkirchener TS, r.) und seine Mannschaftskollegen sind in der Fußball-Landesliga Holstein nach dem 1:0 gegen den Eichholzer SV erster Verfolger von Spitzenreiter SV Preußen 09 Reinfeld.

Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg. Die Kaltenkirchener Turnerschaft hat mit einem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen den Eichholzer SV den zweiten Platz in der Fußball-Landesliga Holstein gefestigt.

Staffelgefährte SV Henstedt-Ulzburg hatte ebenfalls Grund zur Freude: Der 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg gegen Schlusslicht Breitenfelder SV war für den noch nicht aller Abstiegssorgen ledigen Tabellensechsten ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Fußball-Landesliga: KT-Stürmer Daniel Buhrke wird zum Matchwinner

Daniel Buhrke gelang schon in der 13. Minute der entscheidende Treffer für die KT. „Danach haben wir es nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, sagte der Sportliche Leiter Boris Völker.

Buhrke (frei vor dem gegnerischen Tor), Josef Jueidi (Pfostenschuss) und Finn Rerop vergaben in der Folgezeit weitere Großchancen. Dies hätte sich in der 75. Minute um ein Haar gerächt – aber Torhüter René Heide hielt mit einer Glanzparade den Sieg fest. Trainer René Sixt: „Wir haben sicherlich keine überragende Leistung gezeigt, waren aber die bessere Mannschaft.“

Aufstieg in die Oberliga könnte im Optimalfall ein Thema werden

Das Thema Abstiegskampf betrachten die Kaltenkirchener, die mit 28 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter SV Preußen 09 Reinfeld (32 Zähler) sind, mittlerweile als erledigt – und hegen nun ganz andere Ambitionen. Völker: „Wenn alles optimal für uns läuft, können wir Vizemeister werden.“

In diesem Fall würde sich die KT für eine Relegationsrunde mit den Zweitplatzierten der Landesligen Mitte und Schleswig qualifizieren. Und könnte als Gewinner des Dreier-Turniers durch die Hintertür in die Oberliga aufsteigen, sofern deren Meister (FC Kilia Kiel, SV Todesfelde oder SV Eichede) den Sprung in die Regionalliga Nord schafft.

SVHU kritisiert katastrophale Platzverhältnisse in Breitenfelde

Der SVHU hatte in Breitenfelde sichtlich Mühe, ein geordnetes Spiel aufzuziehen. „Der Platz war in einem katastrophalen Zustand“, sagte Co-Trainer Maik Kreft, „unser Torhüter Fin Drews hat uns in der ersten Halbzeit den Arsch gerettet.“

Finn Christiansen (41.) und Mladen-Pascal Vidovic (61.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Henstedt-Ulzburger nach 90 Minuten das bessere Ende für sich hatten. Kreft gibt allerdings noch keine Entwarnung in Sachen Klassenerhalt: „Es geht in der Tabelle sehr eng zu. Und wir haben noch ein schwieriges Restprogramm.“

Am Osterwochenende haben sowohl die Kaltenkirchener Turnerschaft als auch der SV Henstedt-Ulzburg Punktspielpause.