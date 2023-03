Punktspiel von Eintracht Norderstedt gegen Holstein Kiel II fällt aus

Norderstedt. Die in aller gebotenen Eile zusammengetrommelte Platzkommission inspizierte den Rasen im Edmund-Plambeck-Stadion an der Ochsenzoller Straße – und musste nicht lange überlegen.

Fußballspielen ist unter den aktuellen Bedingungen unmöglich, das Match in der Regionalliga Nord zwischen Eintracht Norderstedt und Holstein Kiel II fällt aus.

Eintracht Norderstedt: Platzkommision fackelt nicht lange

Heftige Schneefälle bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hatten das Geläuf zunächst in eine Winterlandschaft verwandelt, später schmolz dann das prächtige Weiß dann teilweise wieder weg und weichte den Untergrund auf.

Wann das Match zwischen dem Tabellenfünften und der U-23-Crew aus der Landeshauptstadt nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Allerdings zeichnet sich ein Termin rund um die Osterfeiertage Anfang April ab.

Von den zahlreichen Absagen in der Region waren auch noch weitere Spielklassen betroffen. So fiel das auf Kunstrasen angesetzt Regionalliga-Duell der A-Junioren von Eintracht Norderstedt gegen den SV Eichede ebenfalls den Wetterkapriolen zum Opfer. In der Oberliga Schleswig-Holstein wurde unter anderem die Partie zwischen dem SV Todesfelde und Inter Türkspor Kiel gecancelt, der 17. Spieltag in der Verbandsliga-Süd-West auf ein Rumpfprogramm zusammengestrichen.

