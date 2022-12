Eintracht Norderstedt: Warum der Unterbau so stark wie nie ist

Norderstedt. Wenn die zweite Mannschaft von Eintracht Norderstedt am Sonntag beim Tabellensiebten TuS Berne aufläuft (12.30 Uhr, Berner Allee 64), kann sie das halbe Dutzend voll machen. Das zwölfte Spiel in Folge ohne Niederlage in der Bezirksliga Nord ist für den Aufsteiger schon bei einem Remis Realität. Doch ein Punkt reicht dem Team des jungen Trainers Jannik Paulat (29) nicht. „Wir wollen uns nichts vormachen. Wir spüren natürlich, welche Chance sich uns bietet und die Motivation, sie zu nutzen, ist bei allen im Team vorhanden. Ob es am Ende reicht, werden wir sehen“, sagt Paulat.

Diese Chance heißt Aufstieg. Nur ein Punkt trennte die Garstedter als Vierter vor diesem Spieltag vom Tabellenführer FC St. Pauli III, der direkte Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga ist durchaus realistisch. Gründe dafür gibt es viele. Zuerst das Konzept der engen Vernetzung zwischen dem U-19-Regionalligateam, der zweiten Mannschaft und der Regionalligamannschaft, welches von Paulat und Manager Milenko Mutabdzija (47) sowie allen Trainerteams der drei Mannschaften mit Leben gefüllt wird.

Eintracht Norderstedt II: Landesliga im Blick – warum der Unterbau so stark wie nie ist

Die Zweite agiert in diesem Konstrukt als perfektes Zwischenstück. U-19-Spieler schnuppern hier die erste raue Lauft des Herrenfußballs. Ligaspieler aus der Regionalliga, die keinen Stammplatz haben oder aus Verletzungen zurückkommen, erhalten Spielpraxis.

„Jannik Paulat und Milenko Mutabdzija machen einen fantastischen Job“, lobt Eintracht-Präsident Reenald Koch (62). Er verhehlt auch nicht, dass die Eintracht ihren Regionalligaspielern deutliche Vorgaben gemacht hat. „Wir schicken keinen Spieler in die zweite Mannschaft, um ihm zu schaden. Es geht darum, ihm ein Sprungbrett zu bieten und ihn besser zu machen. Und wer was dagegen hat, ist bei uns falsch“, sagt Koch unmissverständlich. Die Zeiten, in denen das zweite Team das fünfte Rad am Wagen war, sind also vorbei.

Doch die Abstellungen aus der Regionalliga sind nicht alles. Die Torhüter Dave Ceesay (19) und Sönke Günther (21) agieren beständig, bilden einen großen Rückhalt. 30 Treffer hat die Mannschaft kassiert, nur der HFC Falke (28) und der FC St. Pauli III (23) stehen defensiv besser da. Linksverteidiger Jasir Berisha (19) hat sich stark entwickelt, zeigt großen Offensivdrang. Mittelfeldspieler Marko Kozlica (18) war bis zu seinem leider jüngst erlittenen Kreuzbandriss im Spiel beim VfL 93 (7:2) eine große Stütze des Teams als Aushilfe in der verletzungsgebeutelten Innenverteidigung.

Trainer Jannik Paulat: „Ich bin Perfektionist.“

Foto: Thomas Maibom

Vorne knipsen Luka Olic (18) und Ayoub Akhber (20). Olic, der Sohn des berühmten früheren HSV-Profis und heutigen Co-Trainers des kroatischen Nationalmannschaft, Ivica Olic (43), hat 13 Treffer erzielt, Akhber 14. „Ayoub Akhber hat ähnliche Anlagen wie Elias Saad, der jetzt zum FC St. Pauli wechselt. Er ist auf dem besten Wege, bei uns Vertragsspieler zu werden“, so Reenald Koch. Im Regionalligakader war er schon öfter dabei. „Den Sprung in die Regionalliga traue ich ihm durchaus zu“, sagt Coach Paulat.

Eintracht Norderstedt II: Trainer lässt taktisch variabel agieren

Für viele seiner Spieler hat der Trainer großes Lob übrig. „Eigentlich könnte ich das ganze Team nennen. Ich bin zufrieden mit der Entwicklung der Jungs und freue mich, dass wir oben mitspielen“, sagt Paulat. Ein weiterer Grund dafür ist der taktisch in mehreren Formationen variabel agierende Trainer selbst. So zeigte Paulat nach dem 7:2 beim VfL 93 deutlich seine Unzufriedenheit. Tenor: Zu viel Schlendrian, blöde Gegentore, nur durch individuelle Einzelleistungen gewonnen. „Ich bin halt Perfektionist. Man kann immer noch besser werden“, sagt Paulat lachend.

Nun, beim Spiel in Berne, muss der Coach übrigens wegen einer Rotsperre auf Olic verzichten. Der Sieg im Hinspiel (4:3) war zudem eine knappe Nummer. „Wir wollen die letzten beiden Spiele in diesem Jahr unbedingt gewinnen. Und dann schauen wir mal, was im neuen Jahr so geht.“