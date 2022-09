Eintracht Norderstedt: Regionalligist verliert 1:3 bei Holstein Kiel II

Norderstedt. Ihren Trip in die Landeshauptstadt hatten sich die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt ganz anders vorgestellt. Die Remis-Könige der Nordstaffel – im bisherigen Saisonverlauf hat das Team von Trainer Olufemi Smith schon fünfmal unentschieden gespielt – wollten bei der U 23 von Holstein Kiel auf keinen Fall erneut mit einer Punkteteilung vom Platz gehen.

Das taten sie auch nicht. Doch statt des erhofften Dreiers stand am Ende der Partie eine 1:3 (1:1)-Schlappe zu Buche.

Eintracht Norderstedt: Frühes Führungstor gibt keine Sicherheit

Coach Smith übte nach dem Schlusspfiff Kritik am Team: „Das war ein verdienter Sieg für Kiel. Wir waren in allen Mannschaftsteilen nicht auf der Höhe, haben die richtige Einstellung vermissen lassen.“ Dabei hatte alles so schön begonnen: Elias Saad brachte die Gäste vor nur 139 Zuschauern in der 23. Minute in Führung.

Der 22 Jahre alte Dribbelspezialist nahm einen langen Pass von Linksverteidiger André Wallenborn mustergültig an, ließ zwei gegnerische Abwehrspieler stehen und brachte den Ball zum 0:1 im Kasten von Keeper Timon Weiner unter – schon sein siebtes Saisontor.

Jan-Pelle Hoppe und Jan Lüneburg fehlen in der Offensive

Damit hatte die Eintracht ihr Pulver indes auch fast schon verschossen; in der Offensive machte sich das Fehlen von Jan-Pelle Hoppe (krank) und Jan Lüneburg (Probleme mit der hinteren Oberschenkelmuskulatur) negativ bemerkbar. Nur Saad, der in der 74. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 auf dem Stiefel hatte, aber nur den Pfosten traf, war ein Unruheherd.

Doch auch die Abwehr schwächelte: Kiels Jonas Sterner wurde vor dem 1:1 (37.) nicht energisch genug attackiert. Juri Marxen verursachte einen – allerdings umstrittenen – Strafstoß, den der vermeintlich gefoulte Noah Awuku in der 48. Minute sicher verwandelte.

Abwehr und Angriff von Eintracht Norderstedt schwächeln

Und auch das 3:1 der „Jungstörche“ durch Marvin Obuz, der die Kugel an Schlussmann Lars Huxsohl vorbei über die Linie spitzelte, hätte so nicht fallen müssen (67.).

Warum die Norderstedter, die mit elf Punkten aus neun Partien auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht sind, im Citti-Fußball-Park in Projensdorf einen derart biederen Auftritt hinlegten, war Olufemi Smith ein Rätsel. „Irgendwie hat bei uns auf dem Platz keine Stimmung geherrscht. Wir müssen sehen, dass wir am kommenden Sonntag im Edmund-Plabeck-Stadion gegen den 1. FC Phönix Lübeck eine Reaktion zeigen.“

Fußball-Regionalliga Nord: Holstein Kiel II – Eintracht Norderstedt 3:1 (1:1). – Schiedsrichter: Felix Bahr (SV Ahlerstedt/Ottendorf). – Zuschauer: 139. – Tore: 0:1 Elias Saad ( 23.), 1:1 Jonas Sterner (37.), 2:1 Noah Awuku (49./Foulelfmeter), 3:1 Marvin Obuz (67.). – Eintracht: Huxsohl – Marxen (81. Bojadgian) Nuxoll, Grau, Wallenborn – Behounek – Williams, Dreca (60. Brüning) – Choi, Brendel, Saad.