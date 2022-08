TuRa Harksheide: Direkt aus dem Urlaub - und sofort der Matchwinner

Norderstedt. Jörg Schwarzer feuerte seine Mannschaft auch in der Nachspielzeit immer wieder lautstark an. Dabei hätte er sich eigentlich entspannt auf der Trainerbank zurücklehnen können. Seine Oberliga-Fußballer von TuRa Harksheide hatten am vierten Spieltag beim 3:0 (1:0) gegen den USC Paloma alles locker im Griff.

Das 1:5 der Vorwoche beim TSV Sasel, die erste Niederlage des Aufsteigers, spielte schon schnell keine Rolle mehr. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit wechselte Schwarzer in der 36. Minute Leon Schulz für den bis dahin glücklosen Maximilian Vollstädt ein. Ein Glücksgriff des Trainers. Für Schulz war es nach einem dreiwöchigen Urlaub der erste Einsatz in dieser Saison. Der Offensivmann dankte es seinem Coach nur sechs Minuten später mit dem 1:0 (42.), als er die Kugel über USC-Schlussmann Höfs ins Tor hob.

Direkt aus dem Urlaub – und sofort der Matchwinner

Von den Gästen kam bis dato so gut wie gar nichts. Das lag vielleicht aber auch daran, dass sie nur 48 Stunden zuvor noch in der dritten Runde des Lotto-Pokals ran mussten und mit 7:8 nach Elfmeterschießen gegen den SC Victoria unterlegen waren. Leon Schulz war das ziemlich egal. Er drehte nun richtig auf und traf frei vor USC-Keeper Thor Höfs auch noch zum 2:0 (70.). „Besser kann man einen Einstand in die neue Saison nicht feiern“, strahlte der Torschütze.“

Paloma schenkte TuRa dann noch das 3:0. Ein Rückpass von Lasse Bloecker trudelte ins eigene Tor (76.). „Wir sind nach vier Spielen und sieben Punkten absolut im Soll“, freute sich Jörg Schwarzer. Und auch Matchwinner Leon Schulz war zufrieden. „Heute haben wir gesehen, dass wir in der Oberliga mithalten können.“

Für den Harksheider Aufsteiger stehen nach vier Spieltagen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Tableau, hat damit bereits sieben Punkte gesammelt. Weiter geht es bereits am kommenden Dienstag (23. August, 19.30 Uhr, Sachsenweg) mit einer schwierigen Auswärtspartie beim Niendorfer TSV. Und auch das nächste Spiel im heimischen collatz+schwartz-Sportpark hat es in sich: Am Freitag, 26. August, 19.30 Uhr empfängt TuRa im Derby den Hamburger SV III.

