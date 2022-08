Die Tennis-Szene in Norderstedt spielt am Wochenende beim TSC Glashütte ihre Champions aus. So waren die ersten Tage.

Tennis Die Stadtmeisterschaften gehen jetzt in die heiße Phase

Norderstedt. Die 26. Norderstedter Tennis-Stadtmeisterschaften nähern sich ihrer entscheidenden Phase. Die ersten vier Titelträger im Einzel und Doppel, die auf den 14 Plätzen des TSC Glashütte im Tennispark am Lemsahler Weg seit Montag und noch bis Sonntag ermittelt werden, stehen dabei schon am späteren Sonnabendnachmittag fest – gerade noch pünktlich vor dem Start der „Players Night“ auf den Rasenflächen vor dem Clubhaus, die gegen 19 Uhr beginnen soll.

Bei dem Andrang, den der Veranstalter in dieser Form noch nie zuvor erlebte (313 Meldungen von 230 Spielern und Spielerinnen), kam der Veranstalter um eine zügige Ansetzung der Vorrunden und auch der Endspiele nicht herum. So werden am Sonnabend um 15.30 Uhr bzw. 16.30 bereits die entscheidenden Partien im Herren-Einzel, bei den Herren 30, bei den Damen 40 und im Herren-30-Doppel parallel über die Bühne gehen.

Norderstedt: Die Tennis-Stadtmeisterschaften gehen jetzt in die heiße Phase

Das Organisatoren-Trio mit Florian Pfaffelberger, Ronny Laß (1. Sportwart) und Heiko Stolte (2. Sportwart) hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, um das Programm nach den Wünschen der Aktiven abzuwickeln. Und die haben häufig eine Bitte auf Lager, weil sie wissen: Sie werden von der Turnierleitung bestens bedient. Private Belange der tennisspielenden Gäste werden jedenfalls fast durchweg berücksichtigt.

„Die Familie der Norderstedter Tennisfreunde scheint gegenüber den Vorjahren noch mehr zusammenzuwachsen“, erklärt Florian Pfaffelberger. „Hier fühlen sich die meisten total wohl, und so soll es neben allem berechtigten Ehrgeiz auf den Courts ja auch sein.“

Eine große Schar von Akteuren und viele gut gelaunte Gäste und Besucher tummeln sich im Tennispark, das wird auch die Sponsoren von wilhelm.tel, den Stadtwerken Norderstedt und der Hamburger Sparkasse erfreuen, mit der der TSC Glashütte unlängst einen Vertrag abgeschlossen hatte.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Norderstedt: Die ersten Finals finden schon am Sonnabend statt

Größere sportliche Überraschungen hat es im bisherigen Verlauf der Meisterschaften noch nicht gegeben, aber das kann sich in den kommenden Tagen noch ändern. Vollkommen programmgemäß läuft es im nur sieben Teilnehmer umfassenden Herren-Einzel-Feld. Hier hat Tom Morgenstern nach einem 6:3, 6:4 über Kenneth Kudelka (beide TC Garstedt) bereits das Endspiel erreicht.

Als Gegner wird dort sein Clubkamerad Bennet Krause erwartet. Der trifft am Freitag (19 Uhr) auf Kim-Lennard Seeler vom TC am Falkenberg. Die Sieger in den wichtigsten Konkurrenzen bekommen jeweils die begehrten T-Shirts mit dem Emblem der Stadtmeisterschaften auf der Brust überreicht.