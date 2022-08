Eintracht Norderstedt: Dieses 3:3 fühlt sich an wie eine Niederlage

Das erste Tor für Eintracht Norderstedt in der Regionalliga-Saison 2022/2023: Elias Saad trifft in der 53acht-Arena in Edewecht nach Flanke von Juri Marxen zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den SSV Jeddeloh.

Norderstedt. Der erste Sieg in der Regionalliga-Saison 2022/2023 war zum Greifen nah: Bis zur 89. Minute lagen die Fußballer von Eintracht Norderstedt in der 53acht-Arena in Edewecht gegen den SSV Jeddeloh in Führung – doch zum Auswärtserfolg reichte es dennoch nicht.

Denn: Der eingewechselte Kazra Ghawilu zog aus 16 Metern ab, glich per Flachschuss für die in der Schlussphase verzweifelt auf den Ausgleich drängenden Ammerländer zum 3:3 aus.

Eintracht Norderstedt: Zweimal einen Rückstand aufgeholt

Aus Sicht der Gäste, die durch Elias Saad (41.) und Kangmin Choi (55.) zweimal einen Rückstand aufgeholt hatten, dann in der 65. Minute durch Rico Bork sogar in Führung gegangen und über die komplette Spielzeit betrachtet das bessere Team waren, ein ärgerlicher Endstand.

Vor einer Woche, im Auftaktmatch der Regionalliga Nord, hatten die Norderstedter mit gefährlichen Offensivaktionen noch gegeizt. Im Duell mit Drittliga-Absteiger TSV Havelse konnten sie sich nur zweimal gefährlich in Szene setzen, am Ende gab’s ein 0:0-Unentschieden.

Schlechtes Abwehrverhalten bei allen drei Gegentoren

Gegen Jeddeloh agierte die Eintracht im Angriff gefährlicher und konsequenter, schwächelte dafür aber in der Abwehr; bei allen drei Treffern der Hausherren machte die Hintermannschaft keine gute Figur.

Klar, dass der Frust über das Endergebnis bei allen Beteiligten zunächst groß war. „Dieses Unentschieden fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte Trainer Olufemi Smith, „es ist enttäuschend, wenn man klar besser als der Gegner ist, das Spiel dreht, den Sieg dann aber kurz vor Schluss doch noch aus den Händen gerissen bekommt.“

Smith hatte sich allerdings schnell wieder gefasst. „Es gab bis auf das Resultat und unser Abwehrverhalten auch viele positive Dinge, die wir aus diesem Match mitnehmen“, sagte er, „wir hatten viel mehr Abschlüsse als gegen Havelse, sind super zurückgekommen, haben spielerisch überzeugt. Die Moral der Truppe ist absolut da, die Jungs wissen, was sie können.“

Gibt’s in Drochtersen den ersten Dreier für Eintracht Norderstedt?

Kein Grund also, um mit dem 3:3-Unentschieden zu hadern. Im Gegenteil. Olufemi Smith: „Wir werden am kommenden Sonnabend mit breiter Brust bei der SV Drochtersen/Assel auflaufen. Dann holen wir eben dort unseren ersten Dreier.“

SSV Jeddeloh – Eintracht Norderstedt 3:3 (2:1). – Schiedsrichter: Jost Steenken (Vorwärts Nordhorn). – Zuschauer: 383. – Tore: 1:0 Miguel Coimbra Fernandes (16.), 1:1 Elias Saad (41.), 2:1 Marcel Göttschling (45.+1), 2:2 Kangmin Choi (55.), 2:3 Rico Bork (65.), 3:3 Kazra Ghawilu (89.). – Eintracht: Huxsohl – Marxen, Nuxoll, Grau, Bork (78. Kummerfeld) – Koch (63. Brendel) – Choi (87. Igwe), Behounek, Williams (85. Bölter), Saad – Hoppe (76. Dreca).