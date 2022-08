Eintracht Norderstedt: Zum Regionalliga-Start ein 0:0 gegen Havelse

Jan-Pelle Hoppe, in der Saisonvorbereitung der erfolgreichste Norderstedter Torschütze, ging gegen den TSV Havelse leer aus.

Frank Best

Norderstedt. Die Fußballer von Eintracht Norderstedt sind respektabel in die Punktrunde 2022/2023 der Regionalliga Nord gestartet. Vor 525 Zuschauern erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Olufemi Smith im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion ein 0:0-Unentschieden gegen Drittliga-Absteiger TSV Havelse.

Es war insgesamt ein guter Auftritt der Gastgeber. Sie waren fast über die gesamte Spielzeit die aktivere Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz, zeigten in der Offensive flotte Kombinationen – allerdings nur bis zum gegnerischen Sechzehnmeterraum.

Eintracht Norderstedt: Immer wieder fehlt der finale Pass

Dort – und das war das große Manko in dieser Partie – fehlten dann Präzision, Entschlossenheit, Kreativität. Und ab und an auch ein wenig Glück.

„Wir können mit dem Ergebnis leben“, sagte Smith, der die Eintracht zum ersten Mal in einem Regionalliga-Match als Chef coachte – und am Ende nicht hundertprozentig zufrieden war. „Uns sind zwar wie geplant einige Durchbrüche über die Außenbahnen gelungen, doch dann hat immer wieder der entscheidende Pass gefehlt. Im Spiel nach vorn ist noch Luft nach oben, das ist offensichtlich.“

Jonas Behounek vergibt zwei Möglichkeiten

Demzufolge erarbeiteten sich die Norderstedter nur zwei hochkarätige Möglichkeiten, in denen jeweils Jonas Behounek im Mittelpunkt stand. In der 28. Minute zog er nach einem Dribbling von Elias Saad aus etwa 20 Metern ab – ohne Erfolg. Dann wurde der Mittelfeldakteur von seinen Teamkollegen im Zentrum mustergültig freigespielt; sein Schussversuch war allerdings zu harmlos, um Havelses Keeper Tom Opitz in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen (37.).

Und was machten die Gäste aus Niedersachsen? Sie hielten sich mit eigenen Angriffen merklich zurück; die einzige nennenswerte Gelegenheit des TSV vergab Marco Drawz, der an Eintracht Schlussmann Lars Huxohl scheiterte (29.).

Abwehr lässt nur eine Chance der Niedersachsen zu

„Sehr positiv ist, dass wir hinten die Null gehalten haben und bis auf eine Ausnahme keine klare Torchance zugelassen haben“, sagte Olufemi Smith. Zwar musste der linke Innenverteidiger Yannik Nuxoll gegen André Wallenborn ausgewechselt werden (67.), doch die Defensive blieb auch in der neuen Konstellation stabil.

Nuxolls Blessur ist eher harmloser Natur. „Da hat die Muskulatur zugemacht“, so der Eintracht-Trainer., „mit ein wenig Regeneration müsst sich das beheben lassen.“ Wesentlich ärger erwischte es Philipp Müller, der in der 69. Minute für Philipp Koch aufs Feld kam. Nur 180 Sekunden später überstreckte er sich beim Versuch, den Ball am gegnerischen Strafraum zu erobern, das linke Knie.

Philipp Müller verletzt sich das linke Knie

Der Offensivallrounder, schon in der vergangenen Saison in puncto Verletzungen und Erkrankungen ganz weit vorn in der Rangliste der Pechvögel im Eintracht-Kader, konnte nach der Erstversorgung durch die Physiotherapeutinnen Vanessa Blunk und Nele Schwardt den Rasen zwar gehend verlassen – doch die Teamkollegen und sein Trainer befürchten das Schlimmste.

Smith: „Was für ein Unglück. Wir haben noch keine genau Diagnose, aber wie es sich auf dem Platz angehört und angefühlt hat, dürfte das eine schwere Knieverletzung sein. Das ist eine bittere Geschichte, die mir persönlich weh- und für den Jungen unfassbar leid tut.“ Nach der heutigen MRT-Untersuchung wissen alle Beteiligten mehr.

Für den neuen Mannschaftskapitän Juri Marxen („Ich drücke Philipp ganz fest die Daumen“) war der Fußballtag mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Luca Sambill (VfB Lübeck) übrigens noch nicht beendet. Er schaute sich am Abend das Endspiel der Frauen-Europameisterschaft zwischen England und Deutschland an – und hatte dabei fachkundige Unterstützung: Freundin Merle Oppenheim ist Spielführerin beim Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV...

Fußball-Regionalliga Nord: Eintracht Norderstedt – TSV Havelse 0:0. – Schiedsrichter: Luca Sambill (VfB Lübeck). – Zuschauer: 525. – Eintracht: Huxsohl – Marxen, Nuxoll (67. Wallenborn), Grau, Bork – Koch (69. Müller/75. Bölter) – Choi, Williams, Behounek, Saad – Hoppe (69. Lüneburg).

Die übrigen Ergebnisse des 1. Spieltags: Hannover 96 II – FC Teutonia 05 Ottensen 2:0, BSV Kickers Emden – SC Weiche Flensburg 08 0:2, Hamburger SV II – Holstein Kiel II 4:0, 1. FC Phönix Lübeck – FC St. Pauli II 1:3, SV Drochtersen/Assel – SSV Jeddeloh 2:3,VfV Borussia 06 Hildesheim – SV Atlas Delmenhorst 1:1.