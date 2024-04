Norderstedt. Mit einem verdienten 5:1 gegen den FC Kilia Kiel verschaffen sich die Garstedter Luft im Abstiegskampf der Regionalliga Nord.

Regionalligist Eintracht Norderstedt hat nach vier sieglosen Partien in Folge einen lebenswichtigen Dreier eingefahren. Den Vorletzten FC Kilia Kiel besiegten die Garstedter mit 5:1. Es war eine unterhaltsame Begegnung, die viele Geschichten zu bieten hatte. So verletzte sich Norderstedts Kevin von Anhalt bei seinem schon zu diesem frühen Zeitpunkt verdienten Führungstreffer (10.) und musste ausgewechselt werden.

Brendel verwandelte den Elfmeter sicher

Von Anhalt war jedoch – nach zwei Strafstoß-Fehlschüssen von Kapitän Ersin Zehir in zwei Partien – vor dem Spiel von Trainer Jean-Pierre Richter als Elfmeterschütze eingeteilt worden. Als sein Sturmkollege Manuel Brendel nach einer halben Stunde im Strafraum Kilias gefoult wurde, herrschte deshalb kurz Ratlosigkeit.

Doch Brendel nahm sich rasch den Ball und verwandelte den Elfmeter sicher rechts unten zum 2:0 (31.). Zuvor hatte es eine kurze Absprache zwischen Brendel und Zehir gegeben. „Ersin hat mir gesagt, ich soll den Ball reinhauen. Hab‘ ich dann gemacht“, so Brendel nach der Partie.

Manuel Brendel trifft zum 2:0. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Zur Pause gab niemand der 350 Fans mehr einen Pfifferling auf die Gäste vom FC Kilia Kiel. Aber Eintracht Norderstedt ist in dieser Spielzeit eben kein stabiles Team. Aus dem Nichts kassierten die Garstedter den Anschlusstreffer zum 2:1 nach einem fulminanten Weitschusstreffer aus 25 Metern von Kilias Tom Warncke (51.). Richtig spannend sollte es aber nicht mehr werden.

Nils Brüning schlenzte eine abgewehrte Ecke in den Kasten

Nils Brüning, in die Startaufstellung gerutscht für den zu spät zum Treffpunkt erschienenen Eric Gueye, schlenzte eine abgewehrte Ecke zum entscheidenden 3:1 in den Kasten (73.). Gueye, nach fünfzehn Minuten für von Anhalt eingewechselt, legte bald darauf Brendel das 4:1 vor (76.). Seinen Dreierpack perfekt machte Brendel schließlich auf Vorlage von Jonas Behounek mit seinem Tor zum verdienten Endstand von 5:1 (79.).

Mehr zum Thema

Die Eintracht verteidigte durch diesen Sieg Rang zwölf, ist aber bei sechs Punkten Vorsprung auf den vom SC Weiche Flensburg belegten Relegationsplatz 14. noch keineswegs gerettet. Zumal Flensburg noch ein Nachholspiel auszutragen hat und am letzten Spieltag Eintracht Norderstedt daheim im direkten Duell empfängt.

Brendel: „Wir sind alle ein bisschen erleichtert“

„Der Sieg heute war wichtig. Wir sind alle ein bisschen erleichtert. Aber die nächsten Spiele werden genauso wichtig“, mahnte Dreierpacker Brendel deshalb. Sein Trainer Jean-Pierre Richter lobte wiederum das ganze Team – und Brendel auf Nachfrage auch speziell. „Manuel hat in den sechs Wochen, seit denen ich hier Trainer bin, in neun Spielen acht Treffer erzielt. Diese Statistik spricht für sich“, erklärte Richter.

Und fügte an: „Insgesamt gesehen hat uns diese Partie heute Selbstvertrauen gebracht und war eine Bestätigung für unsere guten Leistungen in den letzten Wochen, in denen wir nicht ausreichend gepunktet haben. Wir haben Ball und Gegner gut laufen lassen, unsere Offensivqualitäten gezeigt und eine große Anzahl an Torchancen herausspielen können. Auch die Chancenverwertung war heute deutlich besser. Nun geht der Fokus bei uns sofort auf die nächste Aufgabe am kommenden Sonnabend auswärts beim TSV Havelse.“