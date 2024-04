Norderstedt. 2. Bundesliga, Craft Beer und Frageduelle: In Norderstedt treffen Fans der Hamburger Erzrivalen bei den Superfreunden aufeinander.

Im Fußball ist es das einzige Stadtderby, das es derzeit in einer deutschen Profiliga gibt. Und während nächste Woche am 3. Mai nicht nur die Hansestadt, sondern die ganze Republik auf das Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli in der 2. Bundesliga blicken wird, hat sich das House of Superfreunde in Norderstedt ein ganz besonderes Format ausgedacht, um die Rivalität der beiden Fan-Lager würdigen zu können. Denn erstmals wird es bei den Craft-Beer-Spezialisten aus Garstedt ein themenbezogenes Pubquiz geben, das sich ausschließlich mit Fragen rund um die beiden Clubs beschäftigt.

Und zwar nach dem Spiel, nämlich am Mittwoch, 8. Mai, ab 19.30 Uhr (Ochsenzoller Straße 103). Wer weiß, möglicherweise ist dann St. Pauli bereits aufgestiegen und der HSV endgültig aus allen Aufstiegsträumen gerissen worden. Das könnte der Fall sein, wenn die Elf vom Millerntor im Volksparkstadion gewinnt. Da dürfte es dann auch bei den Superfreunden einige Sprüche geben.

HSV vs. St. Pauli: Pubquiz-Derby im House of Superfreunde

Es wird vier Runden mit jeweils zehn Fragen geben, die von zwei Moderatoren abwechselnd gestellt werden. Gespielt wird in Teams von maximal vier Personen, das Pubquiz-Derby wird ungefähr 2,5 Stunden dauern. Danach ist also noch Zeit für die sportliche Analyse, denn die Superfreunde haben bis 23 Uhr geöffnet.

Die Teilnahme kostet 5 Euro, die am Abend direkt am Tresen bezahlt werden (nur Kartenzahlung). Eine Anmeldung ist erforderlich (E-Mail: reservierung@house-of-superfreunde.com) und auch ratsam, denn die Quizabende sind oftmals ausgebucht. Die Küche hat übrigens auch geöffnet, derzeit gibt es auf der Speisekarte zum Beispiel BBQ-Platten (vegan oder mit Fleisch). Und: Am 9. Mai ist Himmelfahrt, also auch Zeit, um einen Pubquiz-Derby-Hangover auszuschlafen.