Norderstedt. Bis zu 8000 Fans? Veranstalter des Match Börner Open Air wollen Festival im Juli verlängern. Es gibt aber eine wichtige Bedingung.

Niemand weiß, was der Fußball-Sommer wirklich bringen wird, ob Trainer Julian Nagelsmann und seine teils runderneuerte Mannschaft die Erwartungen der Fans erfüllen können. Aber jetzt steht eines bereits fest: Sollte die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land das Finale (14. Juli) erreichen, dann wird es im Stadtpark Norderstedt ein großes Public Viewing geben. Das steht seit wenigen Tagen endgültig fest. Es ist quasi eine glückliche Fügung, denn genau am Endspiel-Wochenende wird das größte Musikfestival der Region genau dort gefeiert, wo sich ein Live-Event am besten umsetzen lässt.

Es handelt sich um das Match Börner Open Air, veranstaltet von Patricia Kahl und Tony Groß, die in Langenhorn eine kultige Billardkneipe an der Tangstedter Landstraße betreiben und mittlerweile zum dritten Mal in Norderstedt eine beachtliche Veranstaltung, unter anderem mit Versengold als Headliner, auf die Beine stellen. Dieses findet am 12. und 13. Juli auf der großen Wiese oberhalb des Strandbads statt.

Public Viewing: EM live im Stadtpark Norderstedt – die Pläne

Was wiederum bedeutet: Die Infrastruktur, die Technik, auch das Personal, sind sowieso schon vor Ort. Normalerweise wäre der Sonntag zum Abbau genutzt worden, aber das ließe sich ja auch 24 Stunden verschieben, dachten sich die Organisatoren. Sie sprachen mit der Stadt und dem Stadtpark, stießen dabei durchaus auf offene Ohren. Und sind nun dabei, ein Programm auszuarbeiten.

So soll es auf jeden Fall am 14. Juli von 15 bis 20 Uhr ein „Fußball- und Familienfest“ geben, so Groß. Auch mit Musik, Details zu den Künstlern, und zwar bekannte Namen, sollen demnächst bekanntgegeben werden.

Mehr zum Thema

Fußball-Europameisterschaft: Finale auf 31 Quadratmeter großer Leinwand

Wenn die DFB-Elf um den Titel spielt, würde um 20 Uhr die Liveübertragung folgen, also inklusive Vorbericht, Finale und allem, was dazu gehört. Und zwar auf einem XXL-Bildschirm, denn: „Wir haben eine 31 Quadratmeter große Leinwand.“ Diese hat das Match ganz frisch für das Festival gemietet, sie ist Teil der Bühne, und logischerweise lässt sich dort auch perfekt ein Fußballspiel zeigen. „Jetzt brauchen wir für das Public Viewing noch die Lizenz der UEFA, da sind wir in der Beantragung.“

Platz gibt es genug, theoretisch erlaubt die Genehmigung bis zu 8000 Fans. Kai Jörg Evers, Geschäftsführer des Stadtparks, sieht keine Hindernisse für eine Durchführung. „Organisatorisch und vom Sicherheitsfaktor ist das übersichtlich.“ Wer den großen Event wolle, fahre sowieso nach Hamburg zum Heiligengeistfeld. „Wenn die Veranstalter des Match Börner Open Air das Public Viewing machen wollen, dann machen wir vorher eine Lage- und Sicherheitsbesprechung, und dann kriegen wir das hin.“ Aber: „Dafür muss Deutschland erstmal ins Finale kommen.“