Norderstedt. Patrik Schick von Bayer Leverkusen und das Nationalteam trainieren während des Turniers im Edmund-Plambeck-Stadion. Das ist geplant.

So schnell geht das im Fußball: Monatelang lieferte die deutsche Nationalmannschaft miese Leistungen ab, die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde von Experten und Fans nach schwachen bis katastrophalen Auftritten öffentlich niedergemacht.

Zwei Testspielsiege später, dem 2:0 in Frankreich sowie dem 2:1 gegen die Niederlande, ist die Stimmung komplett gekippt. Knapp zwei Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land macht sich statt Verzweiflung Euphorie breit, gefühlt hofft die ganze Nation auf ein ähnliches Sommermärchen wie während der WM 2006.

Fußball-EM: Tschechien kommt mit Bundesliga-Star nach Norderstedt

An seinem ganz persönlichen Sommermärchen arbeitet zurzeit Patrik Schick. Der Mittelstürmer des frischgebackenen Deutschen Meisters Bayer 04 Leverkusen hat in der Saison 2023/2024 wie die DFB-Elf eine emotionale Achterbahnfahrt mit- und durchgemacht. Wegen einer langwierigen Adduktorenverletzung absolvierte der 1,91 Meter große Tscheche erst am 29. Oktober (2:1 gegen den SC Freiburg) seine erste Bundesliga-Partie, musste kurz darauf wegen einer Wadenblessur erneut pausieren.

Doch seit dem 3. Dezember, dem 1:1 im Heimspiel gegen Borussia Dortmund, läuft für ihn alles rund. Schick profitierte vom Verletzungspech seines Teamkollegen Victor Boniface, war auf einmal erste Wahl. Und sorgte mit insgesamt elf Treffern in der Bundesliga, der Europa League und im DFB-Pokal dafür, dass die nun schon seit 43 Pflichtspielen ungeschlagenen Rheinländer vom Triple träumen dürfen.

Patrik Schick: Torjäger von Bayer Leverkusen ist in Top-Form

Der erste Schritt ist gemacht: Mit einem 5:0-Erfolg wurde Bayer, das seit Jahrzehnten wegen etlicher Finalniederlagen in K.o.-Spielen und zweiter Plätze in der Bundesliga als „Vizekusen“ verspottet wurde, zum ersten Mal nationaler Champion, entthronte nach elf Jahren in überragender Manier Rekordmeister FC Bayern München.

Finn Spitzer, Geschäftsführer von Eintracht Norderstedt, freut sich auf die Fußball-Europameisterschaft, die am 14. Juni beginnt. Tschechien wird während des Turniers im Edmund-Plambeck-Stadion trainieren. © Frank Best | Frank Best

Triumph Nummer zwei ist angesichts der Ausgangslage – Bayer 04 Leverkusen trifft im Cup-Endspiel am 25. Mai im Berliner Olympiastadion auf den abstiegsgefährdeten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern – sehr wahrscheinlich. Und in der Europa League stehen die Chancen für den Einzug in die Vorschlussrunde nach dem 2:0-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham United ebenfalls gut.

Tschechien: Nationalteam trainiert in Norderstedt und wohnt im Hotel Treudelberg

Die Kirsche auf der Sahnetorte könnte für Bundersliga-Star Patrik Schick die UEFA Euro 2024 werden, die am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München eröffnet wird. Tschechien trifft in der Vorrundengruppe F auf Portugal (18. Juni, 21 Uhr, in Leipzig), Georgien (22. Juni, 15 Uhr) und die Türkei (26. Juni, 21 Uhr, jeweils im Hamburger Volksparkstadion).

Base Camp der Mannschaft von Coach Ivan Hasek ist während des gesamten Turniers das Steigenberger Hotel Treudelberg in Poppenbüttel. Trainieren wird das tschechische Aufgebot bis zum Ausscheiden aus dem Turnier im Edmund-Plambeck-Stadion, also der Heimat des Regionalliga-Clubs Eintracht Norderstedt. Dieser ist im Auftrag der Stadt für die Pflege der Anlage an der Ochsenzoller Straße verantwortlich.

„Wann kommt schon mal der ganz große Fußball nach Norderstedt?“

„Tschechien war nach der Auslosung im Dezember 2023 bei der Entscheidungsfindung für das Paket Hamburg/Norderstedt sehr schnell und hat so von der UEFA den Vorzug gegenüber Kroatien und den Niederlanden erhalten“, sagt Finn Spitzer, Geschäftsführer des Regionalliga-Clubs Eintracht Norderstedt.

Er und sein aus sechs Personen bestehendes Helferteam freuen sich schon jetzt auf die Gäste – auf Bundesliga-Knipser Patrik Schick und andere tschechische Stars wie Kapitän Tomas Soucek (West Ham), David Jurasek (TSG Hoffenheim) sowie mit Matej Kovar und Adam Hlozek zwei weiteren Leverkusenern. „Wann kommt denn schon mal der ganz große Fußball nach Norderstedt?“, fragt Spitzer, „das ist für uns alle ein Supererlebnis.“

Tomas Soucek von West Ham United (l.) ist Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft. In der Europa League trifft der englische Club derzeit auf den deutschen Meister Bayer Leverkusen mit dessen Spielmacher Florian Wirtz. © WITTERS | UlrichHufnagel

Öffentliches Training im Edmund-Plambeck-Stadion

Der vorläufige Ablaufplan sieht so aus: Die Tschechen reisen am 13. Juni an, absolvieren einen Tag später ihre erste Übungseinheit. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, die von der Hamburger Polizei in Absprache mit den Kollegen aus Norderstedt koordiniert werden. Ein öffentliches Training soll es nur einmal geben. „Das ist so üblich, die EM-Teilnehmer wollen sich während des Turniers halt ungern in die Karten schauen lassen“, so Finn Spitzer.

Die größte Herausforderung für die Eintracht ist, den durch den Winter-Spielbetrieb ramponierten Rasen des Edmund-Plambeck-Stadions rechtzeitig in einen EM-würdigen Zustand zu bringen. Die Qualitätsvorgaben des europäischen Fußballverbandes sind unerbittlich, die Zeit für die erforderlichen Pflegemaßnahmen ist knapp; die letzte Pflichtpartie in der Regionalliga Nord findet nämlich erst am 18. Mai statt.

Eintracht Norderstedt: Greenkeeper Oliver Schaper hat „alle Hände voll zu tun“

Spitzer: „Da außer uns auch noch der FC St. Pauli II seine Heimpartien in Norderstedt bestreitet, wird unser Greenkeeper Oliver Schaper alle Hände zu tun haben und mächtig unter Feuer stehen.“ Da ist es beruhigend zu wissen, dass Schaper in der Vergangenheit schon diverse Male bewiesen hat, dass er gut mit Druck umgehen kann und ein absoluter Könner seines Fachs ist.

Ein Sicherheitsrisiko für Zuschauer: Die marode Stehplatz-Gegengerade im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion. Unwahrscheinlich scheint derzeit, dass diese bis zum Besuch der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft saniert werden kann. © Christopher Mey | Christopher Mey

Zu einem Wettlauf mit der Uhr könnte auch die fachgerechte Erneuerung der maroden Stehplatz-Gegengerade werden. Diese ist aktuell wegen loser oder hervorstehender Gehwegplatten die Verkörperung einer Stolperfalle und mit Trassierband abgesperrt. Die Sanierungskosten belaufen sich auf 205.000 Euro. Derzeit wird die Ausschreibung für die Bauleistungen vorbereitet.

Früher war das nicht möglich, denn die Politik hat den Doppelhaushalt der Stadt für 2024/2025 erst Ende März beschlossen. „Einen genauen Zeitplan oder gar den Zeitpunkt der Fertigstellung gibt es zum jetzigen Stand noch nicht“, heißt es aus dem Rathaus hierzu. Nicht ausgeschlossen ist also: Während der EM bleibt die Traverse, wie sie ist.

Die UEFA schreibt Norderstedt „so ziemlich alles minutiös vor“

Ansonsten trägt Eintracht Norderstedt im organisatorischen Bereich nicht die Hauptverantwortung. „Das liegt daran, dass die UEFA so ziemlich alles minutiös vorschreibt. Keine Frage, wir wollen helfen und unterstützen, haben bei vielen Dingen aber nur eine zuarbeitende Funktion“, betont Finn Spitzer.

So müssen er und seine Kollegen sich auch nicht um ein adäquates Rahmenprogramm für Patrik Schick & Co. in der viertgrößten Stadt Schleswig-Holsteins kümmern. „Das ist aber auch nicht erforderlich, denn das Interesse der Tschechen an Ausflügen in Richtung Hamburg dürfte eh wesentlich größer sein.“

Mehr zum Thema Fußball-Europameisterschaft

An der Suche nach einem Standort für ein 400 Quadratmeter großes Pressezentrum werden sich die Norderstedter ebenfalls nicht beteiligen. „Wir hatten ein paar Ideen, die aber abgelehnt worden sind. Es dürfte schwierig werden, in der Umgebung eine geeignete Lokalität zu finden“, vermutet Spitzer, „doch bis zum Start der Europameisterschaft ist ja noch etwas Zeit.“

Zeit, in der die UEFA noch mit der einen oder Anweisung für Eintracht Norderstedt um die Ecke kommen könnte. „Wir wissen vieles noch nicht ganz genau“, sagt Finn Spitzer, „es kann für uns durchaus noch Überraschungen geben.“