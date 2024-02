Fußball-Europameisterschaft als Gemeinschaftserlebnis: Möbel Kraft macht es möglich: Während der gesamten EM wird die Kraft-Arena in Bad Segeberg am Randes des Parkplatzes an der Hamburger Straße geöffnet sein. Die interessantesten Spiele sind auf Großleinwand direkt zu sehen – auch wenn Deutschland vorzeitig ausscheiden sollte. © dpa | Norbert Försterling