Norderstedt. Camping, Vanlife, Kleidung, Klettern, Workshops: Zwei Tage lang im Stadtpark Ausrüstung testen, Reisen planen, Gleichgesinnte treffen.

Es ist eine der großen Neuheiten, die der Stadtpark Norderstedt in seinem Programm für dieses Jahr bereithält. Und es dürfte den Zeitgeist perfekt treffen. Denn am 11. und 12. Mai wird das größte Freizeitziel der Stadt zum Anlaufpunkt für alle, die gerne draußen, in der Natur, in Deutschland, Europa oder in aller Welt unterwegs sind. Der Outdoor-Riese Globetrotter wechselt mit seinem „Freiluft-Testival“ von Hamburg-Barmbek in die Metropolregion, die zweitägige Messe findet erstmals in Norderstedt statt.

Und die beiden Tage werden vollgepackt sein – mit Aktivitäten, Veranstaltungen, Möglichkeiten, Equipment auszuprobieren, Fahrzeuge kennenzulernen oder damit, gleich die nächste Reise zu planen.

Stadtpark Norderstedt: Zwei Tage Outdoor-Messe mit Globetrotter

Bei freiem Eintritt wird es jeweils von 10 bis 18 Uhr am Sonnabend und am Sonntag unterschiedliche Themenwelten sowohl an der Seepromenade als auch im Strandbad geben: Wandern, Klettern, Vanlife, Outdoor-Küche, das Draußenschlafen und den Wassersport. Und genau die jeweils zugehörige Ausrüstung kann hier getestet werden, ganz im Sinne der Outdoor-Messe. Sogar ein Kletterturm soll aufgebaut werden.

Darüber hinaus ist das zweitägige Programm überaus umfangreich. Eigenes Outdoor-Gear kann zum Beispiel in der Globetrotter-Werkstatt repariert oder auch graviert werden. Direkt vor Ort sollen am Wochenende zusammen mit Fachleuten zwei Kanus fachgerecht gebaut werden. Eine Outdoor-Bloggerin gibt Tipps für die nächste Abenteuer-Tour, ein Vortrag berichtet über einen Solo-Trip im frostigen Schweden.

Vanlife in Norwegen, Wintercamping in Schweden oder auch das Bike-Packing, also das Reisen mit dem Fahrrad, werden vorgestellt: Was muss ich mitnehmen, wo kann ich parken und übernachten, was kosten die Roadtrips? Ein Kursus erklärt zudem die Feinheiten der Outdoor-Fotografie mit dem Smartphone, denn nicht immer macht es Sinn, kiloweise Objektive über Stock und Stein zu schleppen.

Globetrotter Freiluft Testival in Norderstedt: Einmal in der Hängematte am See übernachten

Und schließlich wird der Stadtpark Norderstedt selbst im Mittelpunkt stehen. Denn Globetrotter kündigt einen speziellen Event an. Eine glückliche Person wird nämlich die Gelegenheit haben, zusammen mit der selbsternannten „Hängematten-Expertin“ Antje Prütz, eine ebensolche Übernachtung, also ein echter „Overnighter“, am See, zwischen den Bäumen, zu erleben. Das Gewinnspiel läuft bereits.

Freiluft – das Globetrotter Testival, Sonnabend und Sonntag, 11./12. Mai, jeweils 10 bis 18 Uhr, Stadtpark Norderstedt (Seepromenade und Strandbad). Eintritt frei.