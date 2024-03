Norderstedt. Kriselnder Regionalligist präsentiert unmittelbar vor dem Hannover-Spiel neuen Chefcoach. Dieser fängt allerdings nicht sofort an.

Kein Tor und kein Punkt in diesem Jahr: Nun hat Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt die Reißleine gezogen und einen neuen Trainer präsentiert, der den Club vor dem Abstieg in die Oberliga retten soll. Die erneut schwache Leistung beim 0:3 (0:0) im Derby gegen die U21 des Hamburger SV war der finale Beweis für die Vereinsführung, dass es mit Max Krause als verantwortlichem Coach an der Seitenlinie nicht mehr funktioniert. Kurios allerdings: Krause wird die Mannschaft am Sonntag im Heimspiel gegen Tabellenführer Hannover 96 II (14 Uhr) noch betreuen. Danach übernimmt dann Jean-Pierre Richter.

Dieser hätte eigentlich erst im Sommer übernehmen sollen, so die Eintracht. Auch, weil Max Krause nicht über die nötige A-Lizenz für die vierthöchste deutsche Spielklasse verfügt, also nur mit einer Ausnahmegenehmigung aktiv sein durfte. „Die sportliche Situation führt nun allerdings dazu, dass wir den für Sommer geplanten Schritt vorziehen, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Wir werden alles daransetzen, die notwendigen Punkte zu holen und die Fans für die Eintracht zu begeistern“, so Sportchef Denny Schiemann, der Richter seit Jahren persönlich kennt.

Eintracht Norderstedt: Trainerwechsel – Jean-Pierre Richter soll den Club retten

„Jonny wird mit seinem Elan, seinem Fachwissen und seinem Mut ein wichtiger Baustein auf dem zukünftigen Weg von Eintracht Norderstedt sein.“ Der 36-Jährige, 2016 sogar Trainer des Jahres in Hamburg, betreute bislang in der Oberliga den FC Süderelbe, den SC Victoria und die Tus Dassendorf, mit der er 2019 Pokalsieger wurde. Danach nahm er eine Auszeit.

„Ich freue mich sehr auf den Verein, die Spieler, das Trainer- und Funktionsteam, sowie auf die Verantwortlichen und Fans. Mit dem Potenzial des Vereins, das aktuelle Team auch durch junge Talente aus der eigenen U23 sowie U19 weiterzuentwickeln, sind herausragende Voraussetzungen zusammen mit der großartigen Infrastruktur vorhanden“, so der Coach.

Eintracht: Vorstand nimmt die zuletzt desolate Mannschaft in die Pflicht

„Ich bin stolz nun ein Teil der Eintracht zu sein und werde die Aufgabe mit maximaler Bereitschaft sowie voller Leidenschaft angehen, sodass wir die Ziele des Vereins in der Regionalliga gemeinsam erreichen werden“, so Richter. Max Krause war in die Gespräche involviert, er wird ab der kommenden Woche wieder als Assistent im Trainerteam fungieren.

Julia Karsten-Plambeck, Präsidentin von Eintracht Norderstedt, zeigt sich überzeugt vom neuen Mann, nimmt aber auch das zuletzt streckenweise desolate Team in die Pflicht. „Man hat das Feuer für die Aufgabe in seinen Augen brennen sehen. Wir haben im Hintergrund die wirtschaftlichen Bedingungen für eine Zukunft in der Regionalliga geschaffen. Nun gilt es in der neugeschaffenen Konstellation, möglichst schnell auch die sportliche Qualifikation zu erreichen.“