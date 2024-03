Norderstedt. Große Prominenz auf der Tribüne, klare Verhältnisse auf dem Platz: So lief das Derby zwischen Eintracht und der U21 des Hamburger SV.

Der kriselnde Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt taumelt immer weiter dem Abstieg entgegen. Beim 0:3 (0:0) gegen den Hamburger SV II kassierten die Garsteder verdientermaßen die sechste Pleite in Folge. Unter den Augen von reichlich Prominenz – unter anderem waren HSV-Trainer Steffen Baumgart, HSV-Sportchef Horst Hrubesch, Ex-St.-Pauli-Profi Fabian Boll und der frühere Eintracht-Coach Olufemi Smith im Edmund-Plambeck-Stadion zugegen – erspielte sich die Eintracht in den gesamten 90 Minuten nicht eine echte Torchance.

Schon in der ersten Halbzeit war den Spielern der Gastgeber die Verunsicherung deutlich anzumerken. Von der einstigen Spielkunst des Teams war nichts zu sehen, das Pressing des HSV II wurde mit langen Sicherheitsbällen überwunden. Fairerweise muss man sagen: Ein dominanter Auftritt der Garstedter war nach den letzten Wochen kaum zu erwarten. Auch der Kampfgeist war dem Team nicht abzusprechen. Doch aus einigen Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte machte Eintracht Norderstedt nichts. Das Umschaltspiel war zu fahrig, die Spielzüge zu eindimensional, die Flanken ungefährlich, ebenso die beiden Torannäherungen durch Nick Selutins Fernschüsse (34., 41.).

Mit Steffen Baumgart als Zuschauer dreht der HSV-Nachwuchs in Norderstedt auf

Die Begegnung spielte sich aber sowieso hauptsächlich in der Hälfte der Eintracht ab. Der HSV II besaß die Spielkontrolle, verzeichnete seinerseits in der ersten Hälfte aber nur eine echte Tormöglichkeit. Nach einer Flanke von Milad Nejad prallte der Ball zu Jesse Kilo, der in Rücklage über den leeren Kasten schoss (25.).

Steffen Baumgart sah sich den Auftritt der HSV-Talente bei Eintracht Norderstedt persönlich an. © Cathrin Mueller | Cathrin Mueller

Zur zweiten Halbzeit wechselte Norderstedts Trainer Max Krause positionsgerecht Innenverteidiger Moritz Frahm für den verletzten Saibo Ibraimo ein. Doch ein anderer Wechsel Krauses rückte zunächst in den Blickpunkt. Der Coach hatte auf die Pleitenserie mit dem Tausch des Torwarts reagiert. Lars Huxsohl stand für Arne Exner im Kasten.

In Hälfte eins noch beschäftigungslos, schien sich der Wechsel zunächst auszuzahlen. Huxsohl rettete glänzend gegen den durchgebrochenen Omar Sillah (52.). Doch kurz darauf sah er bei einer Ecke von Arlind Rexhepi in der Strafraumbeherrschung nicht gut aus, und ausgerechnet der Ex-Norderstedter Tjark Hildebrandt köpfte aus kurzer Distanz das 0:1 (55.). Nun ging es Schlag auf Schlag. Sillah vernaschte den bedauernswerten Frahm im Laufduell, umspielte Huxsohl und markierte das 0:2 (60.). Milad Nejad setzte per Beinschuss gegen Huxsohl das 0:3 obendrauf (65.).

Der Hamburger SV II spielte die Partie nun souverän runter. Die Jahresbilanz der vier Pflichtspiele der Eintracht in 2024 liegt nun bei null Punkten und 0:13 Toren. Der Abstand auf den Relegationsplatz um den Klassenerhalt beträgt weiterhin nur drei Punkte. Am Sonntag (14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion) empfängt das schwer angeschlagene Team Tabellenführer Hannover 96 II.