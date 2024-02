Norderstedt. Auf acht Quadratmetern ziehen sich 15 Leute um: Beim Glashütter SV herrscht enorme Raumnot – welche bitteren Folgen befürchtet werden.

Es genügt, dass sich Bodo Wittmann und Thomas Scheer, der Vorsitzende des Glashütter SV und sein Stellvertreter, einmal in die Mitte der kleinen Kabine stellen. Mehr braucht es nicht, um das Problem zu veranschaulichen, das den Sportverein plagt. Es ist eng, sehr eng, im Umkleidegebäude. „Auf acht Quadratmetern ziehen sich 15 Leute um. Daher freuen wir uns über jede Mannschaft, die angezogen zum Platz kommt“, sagt Wittmann. In wenigen Tagen, am Mittwoch, 6. März, liegt es in den Händen der Politik in Norderstedt, eine Entscheidung zu treffen, die maßgeblich sein wird für die Zukunft des Clubs. Dann tagt der Ausschuss für Schule und Sport (18.30 Uhr, Sitzungsraum 2, Rathaus), er soll eine Grundsatzentscheidung treffen, ob der GSV einen Neubau bekommt.