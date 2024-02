Bad Bramstedt. Der Zusammenstoß ereignete sich um 13.30 Uhr am Donnerstag. Was bisher über den tödlichen Unfall bekannt ist.

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag beim Überqueren eines Bahnübergangs in Bad Bramstedt von einem Triebwagen der AKN erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 13.30 Uhr den Bahnübergang am Badesteig gegenüber einer Schule überqueren, als er von dem Zug, der aus Richtung Süden in den Bahnhof einfahren wollte, erfasst wurde.

Der Bahnübergang am Badesteig gegenüber einer Schule in Bad Bramstedt. © florian Sprenger | Florian Sprenger

Nach Angaben der Feuerwehr sei der Mann nicht überrollt worden. Die in dem Zug befindlichen 22 Fahrgäste sowie der Triebfahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Neben zahlreichen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bramstedt und dem Rettungsdienst, war auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Die Bahnstrecke ist zurzeit gesperrt. Die Fahrgäste konnten den Zug mitlerweile verlassen .Es sollte ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.