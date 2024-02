Norderstedt. Das neue Versicherungsjahr beginnt. Und das hat Folgen für Roller, Moped & Co. Warum Fahrern sogar heftige Strafen drohen.

Diese Warnung der Polizei hat es in sich: „Eine Schonzeit kann es in hier nicht geben. Wer ab dem 1. März 2024 mit einem schwarzen Kennzeichen fahrend angetroffen wird, muss sich wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten und den Rest der Strecke schieben. Wer vorsätzlich so fährt oder sich unbelehrbar zeigt, dessen Fahrzeug müssen wir leider sicherstellen.“