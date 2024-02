Norderstedt. Kreuzung entlang der Bundesstraße zwischen Norderstedt und Tangstedt in zwei Richtungen dicht. Worauf Autofahrer achten müssen.

Auf einer wichtigen Kreuzung, die an jedem Tag von vielen Tausend Fahrzeugen, insbesondere Pendlern, passiert wird, gibt es im März erhebliche Einschränkungen. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein nun bekanntgegeben. Denn am Knotenpunkt der Bundesstraße 432 (Segeberger Chaussee) mit dem Puckaffer Weg, also an der Ortsgrenze von Norderstedt und Tangstedt, muss die komplette Ampelanlage erneuert werden. Betroffen ist ein Zeitraum von Montag, 4. März, bis Freitag, 29. März.