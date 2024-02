Kreis Segeberg. Vom Mobbingopfer zum Model: Joanne Meißner aus Rickling erobert als Plus Size die Modewelt. Was die 26-Jährige erlebt hat.

„Ich fühl‘ mich rundum wohl in meinem Körper“, sagt Joanne Meißner. Spricht’s und strahlt – mit einer Lebensfreude, die keinen Zweifel daran lässt: Die 26-Jährige aus Rickling ist mit sich im Reinen. Die 1,76 Meter große Frau, Konfektionsgröße 46/48, mit den langen lockigen Haaren, den blaugrünen Augen und dem gewinnenden Lächeln startet jetzt durch. Als Model. Als Curvy Model. Den Vertrag hat sie seit Ende des Jahres in der Tasche, nachdem sie im vergangenen Dezember in Krefeld im Finale der Misswahl „Fräulein Kurvig 2023“ auf sich aufmerksam machte.