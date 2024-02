Kreis Segeberg. Hauptact beim Rock-Festival in Seth im Kreis Segeberg ist die kanadische Rockband Danko Jones. So kommen Sie an die begehrten Tickets.

Am 24. August ist es wieder soweit: Das Rock-Festival Ackerbrand findet im Sommer zum dritten Mal statt. Ab 12 Uhr mittags verwandelt sich der Acker zwischen Seth und Stuvenborn für 14 Stunden in ein Festivalgelände für Rockliebhaber. Nach 2022 und 2023 konnten die beiden Begründer und Organisatoren Thomas Kühl und Marcus Peters auch für dieses Jahr acht Bands für das Musikevent gewinnen, darunter auch internationale Acts.