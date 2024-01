Flohmärkte Kreis Segeberg: Hier gibts 2024 Rares gegen Bares

Die meisten Flohmarkttermine für 2024 stehen schon fest. Warum es in den kleineren Orten oft die besten Schnäppchen gibt.

Kreis Segeberg. Das Jahr hat gerade begonnen, aber schon jetzt stehen viele Flohmarkttermine für 2024 fest. Denn die aktuelle Flohmarktsaison beginnt bereits im Februar. Dann geht es Schlag auf Schlag: Im ganz Kreis Segeberg locken die Floh- und Kunsthandwerkermärkte wieder Tausende von Besuchern an. In vielen Orten wird Trödel angeboten. Das Hamburger Abendblatt gibt eine Terminübersicht auf die kommenden Flohmärkte in der Region.

Natürlich gibt es Alternativen zum herkömmlichen Flohmarkt: Im Internet ist immer Flohmarkt. Es gibt längst eine Reihe von Portalen für An- und Verkäufe aller Art. Zudem finden sich Verkäufer und Käufer mithilfe der sozialen Netzwerke sehr leicht. Wer Gebrauchtes verkaufen oder kaufen möchte und dabei maximalen Komfort genießen möchte, kann von den technischen Möglichkeiten des Internets profitieren. Die spezielle Atmosphäre und das Gefühl einer realen Schnäppchenjagd lassen sich virtuell aber nur bedingt nachbilden. Ein Flohmarktbesuch ist und bleibt somit ein spezielles Erlebnis.

Flohmärkte 2024: Hier gibt es die besten Schnäppchen

Wer will, kann schon im Winter loslegen. Die Flomarktsaison im Kreis Segeberg ist inzwischen vielfältig: Es gibt Hallen-, Themen-, Parkplatz- und Straßenflohmärkte. Auch Permanentflohmärkte gibt es inzwischen – zum Beispiel in Nahe und Henstedt-Ulzburg. Dort können Regale für eine bestimmte Zeit gemietet werden, um Flohmarktware anzubieten. Wer also das Besondere sucht, wer aus Prinzip auf Schnäppchenjagd ist und gerne stöbert, findet vielfältige Angebote.

Zu Beginn des Jahres ist die Liste der Flohmärkte noch nicht komplett, im Laufe der nächsten Monate kommen noch Märkte hinzu. Viele kleine und große Flohmärkte aber stehen jetzt schon fest und werden rechtzeitig veröffentlicht.

Antiqitäten und Bauernmöbel in kleineren Ortschaften

Skurriles, Seltenes, Ramsch: Die Flohmarktsaison im Kreis Segeberg beginnt schon im Februar.

Denn es gibt immer mehr professionelle Organisationen und Flohmarktbetreiber, die in vielen Orten Nischen und bisher ungenutzte Flächen aufstöbern, um Märkte zu organisieren und damit zu verdienen. Das klappt in der Regel sehr gut: Die meisten Flohmärkte sind schon lange vor Beginn ausgebucht.

Besonders beliebt sind unter Flohmarktkennern die privat organisierten Märkte in kleineren Gemeinden. Denn gibt es mit oft Rares aus dem ländlichen Bereich zu finden, nach denen auf den Großflohmärkten oft vergeblich Ausschau gehalten wird. Mit Glück lassen sich hier echte und oft bäuerliche Antiquitäten entdecken. In den offiziellen Flohmarklisten erscheinen diese Termine oft nicht – das Hamburger Abendblatt hat sie entdeckt. Hier ist die Übersicht.

Flohmärkte im Februar: Hier finden Eltern günstiges für ihre Kinder

Sonnabend, 10. Februar, Kinderkleider- und Spielzeugmarkt in Leezen, Heiderfelder Straße 9, 10.30 bis 12.30 Uhr (Schwangere haben früher Zutritt).

Sonnabend, 17. Februar, Kinderkleidermarkt in der Sether Turnhalle, Kirchenstraße 11, ab 8 Uhr.

Sonntag, 18. Februar, Briefmarkentausch- und Verkaufstag in Norderstedt, Rathaus, Rathausallee 50, 9 bis 14 Uhr.

Sonnabend, 24. Februar, ein vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Offenen Ganztagsgrundschule Heidberg. Heidbergstraße 89, in Norderstedt, von 10 bis 13 Uhr.

Sonntag, 25. ‚Februar, Kinderflohmarkt des Mütterzentrums Norderstedt, Kielortring 51, 9 bis 13 Uhr.

Sonntag, 25. Februar, Hallenflohmarkt in der Sporthalle Hasenmoor, Zum Wolfsberg 2, 9 bis 13 Uhr.

Flohmärkte im März: Schnäppchen auf dem Marktkauf-Parkplatz

Sonnabend, 2. März, Flohmarkt rund ums Kind in Henstedt-Ulzburg, Kita Schulstraße, Schulstraße 9a, 12 bis 15 Uhr (Schwangere haben früher Zutritt).

Sonntag, 10. März, Großflohmarkt auf dem Marktkauf-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, 8 bis 18 Uhr.

Sonntag, 10. März, Kunsthandwerkermarkt im Norderstedter Rathaus, Rathausallee 50, 10 bis 17 Uhr.

Sonntag, 24. März, Kunsthandwerkermarkt in Norderstedt, Moorbek-Passage, Rathausallee 35-39, 10 bis 17 Uhr.

Flohmärkte im April: Der Traditionsmarkt am Schmuggelstieg

Montag, 1. April, Großflohmarkt am Schmuggelstieg in Norderstedt, Tarpenufer, 8 bis 17 Uhr.

Sonntag, 28. April, Großflohmarkt auf dem Parkplatz von Möbel Kraft in Bad Segeberg, Ziegelstraße 1, 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 28. April, Flohmarkt auf dem Recycling-Gelände Brockmann in Nützen, Heinrich-Brockmann-Straße 1, 9 bis 16 Uhr.

Flohmärkte im Mai: Großflohmarkt bei Möbel Kraft

Mittwoch, 1. Mai, Großflohmarkt am Schmuggelstieg in Norderstedt, Tarpenufer, 8 bis 17 Uhr.

Sonntag, 5. Mai, Frauenkleidermarkt im Mütterzentrum Norderstedt, Kielortring 51, 9 bis 13 Uhr.

Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Mai, Kunsthandwerkermarkt Trends im Norderstedter Stadtpark, Stormarnstraße 55, jeweils 12 bis 18 Uhr.

Sonntag, 26. Mai, Flohmarkt auf dem Recycling-Gelände Brockmann in Nützen, Heinrich-Brockmann-Straße 1, 9 bis 16 Uhr.

Flohmärkte im Juni: Teeniemarkt in Norderstedt

Sonntag, 2. Juni, Teeniemarkt im Mütterzentrum in Norderstedt, Kielortring 51, 9 bis 13 Uhr.

Sonntag, 2. Juni, auf dem Parkplatz von Möbel Kraft in Bad Segeberg, Ziegelstraße 1, 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 12. Juni, Großflohmarkt auf dem Marktkauf-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, 8 bis 18 Uhr.

Sonntag, 30. Juni, Flohmarkt auf dem Recycling-Gelände Brockmann in Nützen, Heinrich-Brockmann-Straße 1, 9 bis 16 Uhr.

Flohmärkte im Juli: In Norderstedt und Henstedt-Ulzburg gleichzeitig

Sonntag, 14. Juli, Großflohmarkt auf dem Marktkauf-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, 8 bis 18 Uhr.

Sonntag, 14. Juli, Großflohmarkt am Schmuggelstieg in Norderstedt, Tarpenufer, 8 bis 17 Uhr.

Sonntag, 28. Juli, Flohmarkt auf dem Recycling-Gelände Brockmann in Nützen, Heinrich-Brockmann-Straße 1, 9 bis 16 Uhr.

Flohmarkt im August: Beim Möbel Kraft in Bad Segeberg

Sonntag, 4. August, auf dem Parkplatz von Möbel Kraft in Bad Segeberg, Ziegelstraße 1, 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 25. August, Flohmarkt auf dem Recycling-Gelände Brockmann in Nützen, Heinrich-Brockmann-Straße 1, 9 bis 16 Uhr.

Flohmärkte im September: Bauernmarkt in Norderstedt

Sonntag, 1. September, auf dem Parkplatz von Möbel Kraft in Bad Segeberg, Ziegelstraße 1, 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 29. September, Kinderflohmarkt des Mütterzentrums Norderstedt, Kielortring 51, 9 bis 13 Uhr.

Sonntag, 29. September, Kunsthandwerker- und Bauernmarkt im Stadtpark Norderstedt, Stormarnstraße 55, 10 bis 17 Uhr.

Sonntag, 29. September, Flohmarkt auf dem Recycling-Gelände Brockmann in Nützen, Heinrich-Brockmann-Straße 1, 9 bis 16 Uhr.

Flohmärkte im Oktober, November und Dezember

Sonntag, 13. Oktober, Großflohmarkt auf dem Marktkauf-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, 8 bis 18 Uhr.

Sonntag, 27. Oktober, Flohmarkt auf dem Recycling-Gelände Brockmann in Nützen, Heinrich-Brockmann-Straße 1, 9 bis 16 Uhr.

Sonnabend, 23. November, Spielzeugmarkt im Mütterzentrum Norderstedt, Kielortring 51, 14 bis 17 Uhr.

Freitag, 13.. bis Sonntag, 15. Dezember, Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker Norderstedt im Feuerwehrmuseum, Friedrichsgaber Weg 290, jeweils 11 bis 18 Uhr.