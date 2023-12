Dramatisches Weihnachten: Wohnhäuser in Kaltenkirchen wegen Kellerbrand evakuiert

Kurz vor Mitternacht geht der erste Notruf ein: Am Kallieser Stieg in Kaltenkirchen brennt es am Heiligabend schon wieder.

Kaltenkirchen. Diese Menschen werden Weihnachten 2023 nicht vergessen. In Kaltenkirchen haben sich am späten Heiligabend und dann bis in die Nacht hinein teils dramatische Szenen abgespielt. Auslöser waren mehrere Notrufe, die ab 23.48 Uhr bei der Regionalleitstelle West eingingen. Bewohner aus zwei zusammenhängenden, jeweils viergeschossigen Mehrfamilienhäusern im Kallieser Stieg berichteten von starker Rauchentwicklung im Treppenhaus, die sich bereits auf die ersten Wohnungen ausgebreitet habe. Für die Freiwillige Feuerwehr wurde Großeinsatz ausgerufen mit dem Stichwort „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“.

Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs bestätigten sich die Meldungen. Tatsächlich sahen die Feuerwehrleute den Rauch in zwei Treppenhäusern sowie aus mehreren Kellerfenstern kommen. Rund 25 Bewohnerinnen und Bewohner hatten ihre Wohnungen zu diesem Zeitpunkt bereits selbst verlassen können, doch für andere Betroffene war der Fluchtweg durch den giftigen Brandrauch versperrt.

Dramatisches Weihnachten in Kaltenkirchen: Wohnhäuser wegen Brand evakuiert

Unter Atemschutz konnte die Feuerwehr 20 weitere Menschen, darunter auch Kinder und Haustiere, mittels Brandfluchthauben über die Treppenhäuser in Sicherheit leiten. Sie wurden zur Beobachtung und Behandlung einem Notarzt übergeben, glücklicherweise musste niemand in ein Krankenhaus.

80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Kaltenkirchen, Oersdorf und Kisdorf waren vor Ort. Nach rund zweieinhalb Stunden konnte endlich Entwarnung gegeben werden.

Foto: Patrick Juschka/KFV Segeberg

Nachdem die Gebäude evakuiert waren, wurde der Kellerbrand über einen sogenannten Zangenangriff bekämpft, also zeitgleich von links und rechts über die Eingänge. So gelang es, den Brandort rasch zu lokalisieren. Gegen 1.04 Uhr wurde gemeldet, dass das Feuer unter Kontrolle sei, kurze Zeit später waren die Flammen gelöscht.

Wegen des schlechten Wetters wurden 25 Bewohnerinnen und Bewohner mit Unterstützung einer Schnelleinsatztruppe des Deutschen Roten Kreuz in eine hierfür vorgesehene Schutzhalle nach Henstedt-Ulzburg gefahren, dort solange unter anderem auch mit Essen und Trinken verpflegt, bis eine Rückkehr nach Kaltenkirchen möglich war.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Kaltenkirchen: Im Kallieser Stieg brannte es vor wenigen Tagen schon einmal

Mehrere Hochleistungslüfter waren nötig, um Treppenhäuser und Wohnungen vom Brandgeruch zu befreien. Ab 2.30 Uhr konnten die ersten Menschen wieder zurück in die Gebäude. Die Feuerwehr war mit insgesamt 80 Kräften vor Ort, die Kaltenkirchener Wehr erhielt hierbei Unterstützung aus Oersdorf und Kisdorf.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen. Auffällig: Schon am 14. Dezember hatte es ebenso in einem Mehrfamilienhaus im Kallieser Stieg einen sehr ähnlichen Kellerbrand gegeben, auch damals mussten rund 100 Menschen in Sicherheit gebracht werden, ohne dass jemand verletzt wurde.