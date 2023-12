Angriff mit Auto nach AfD-Treffen Henstedt-Ulzburg: Landgericht fällt Urteil

Kiel/Henstedt-Ulzburg. Im Prozess um eine mutmaßliche Attacke mit einem Auto am Rande einer AfD-Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg im Jahr 2020 ist der Angeklagte zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Der bei der Tat noch 19-jährige Mann habe sich der gefährlichen Körperverletzung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig gemacht, sagte die Richterin am Donnerstag im Kieler Landgericht.

Zudem muss der Angeklagte, der damals AfD-Mitglied war, an die vier Nebenkläger aus dem linken Spektrum Schmerzensgeld zwischen 500 und 2000 Euro zahlen. Er hatte die vier mit seinem Wagen verletzt. Zur Schmerzensgeldzahlung war der junge Mann laut seinem Rechtsanwalt schon zuvor bereit gewesen.

Henstedt-Ulzburg: Angriff mit Auto nach AfD-Treffen – Landgericht verurteilt Fahrer

Der damals 19-Jährige fuhr im Oktober 2020 in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) am Rande einer Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung mit einem Auto auf den Gehweg. Dabei verletzte er die vier Gegendemonstranten. Der Vorfall ereignete sich am Rande einer Veranstaltung mit dem damaligen AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen, bei dem es um die Folgen der Corona-Krise ging.

In der Folge hatte das Verfahren zunehmend politische Brisanz erhalten. Denn die Opfer sowie die Anwälte der Nebenklage und auch das lokale „Bündnis für Demokratie und Vielfalt“ aus Henstedt-Ulzburg sowie eine weiterer Zusammenschluss von Unterstützerinnen und Unterstützer („Bündnis Tatort HU“) hatte von einem eindeutig rechtsextremistisch und rassistisch motivierten Angriff gesprochen. Regelmäßig war es in der Gemeinde zu Kundgebungen und Demonstrationen gekommen, da die AfD hier im Bürgerhaus weiterhin Veranstaltungen durchführt.

Henstedt-Ulzburg: Täter offenbarte rechtsextremistische Gesinnung

Im Prozess hatte der Angeklagte, der aus einem Dorf in der Nähe von Bad Bramstedt stammt, bei Befragungen eine Reihe von Verbindungen in die rechte Szene offenbart. Heute habe er sich hiervon distanziert, behauptete er. (mit dpa)

