Kollision in Bad Segeberg: 90-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Auf der B 206 gab es am Donnerstag einen schweren Unfall. Zwei Autos stießen zusammen, ein Mann war eingeklemmt. Was bekannt ist.

Auf der B 206 am Ortsausgang von Bad Segeberg gab es am Donnerstag einen Zusammenstoß (Symbolbild).

Bad Segeberg Kollision: 90-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Am Donnerstagmorgen ist es in Bad Segeberg zu einem schweren Unfall gekommen: Auf der Bundesstraße 206 am östlichen Ortsausgang sind zwei Autos zusammengestoßen, woraufhin sich eines der Fahrzeuge überschlug und sich beide Insassen zum Teil schwer verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 8.30 Uhr ein 44-jähriger Mann in seinem BMW Richtung A 20. Neben ihm auf dem Fahrstreifen war eine 86-jährige VW-Fahrerin in die gleiche Richtung unterwegs. Dann gab es plötzlich einen Zusammenstoß. Der VW wurde dabei umgestoßen und kam erst auf dem Dach liegend zum Stehen.

Unfall in Bad Segeberg: 90-Jähriger in Auto eingeklemmt

„Der 90-jährige Beifahrer aus dem VW klemmte im Fahrzeug fest und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht“, erklärte Polizeisprecher Jens Zeidler von der Direktion Bad Segeberg. Der Mann, der aus Bayern stammt, befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die 86 Jahre alte Unfallfahrerin aus Trappenkamp verletzte sich nur leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige kam ohne Verletzungen davon.

Während der Bergungsmaßnahmen wurde die B 206 bis etwa 9.40 Uhr vollgesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden, der an beiden Autos entstanden ist, auf knapp unter 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen. Die Polizei in Bad Segeberg bittet Zeugen unter 04551/884 3401 um Hinweise.

