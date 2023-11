Aus für Sonntags-Brötchen: Bäckerei schließt einige Filialen

Norderstedt. Sie gehören für viele Menschen einfach zum Sonntags-Frühstück: Frische Brötchen vom Bäcker. Doch die wird es künftig in weniger Filialen geben als bisher. Die Bäckerei Tackmann schließt ab sofort sonntags einige ihrer Verkaufsstellen. Grund für den drastischen Schritt ist der Fachkräftemangel in der Branche.

„Das war eine schwierige Entscheidung, die wir aber im Sinne unserer Mitarbeiter treffen mussten“, sagt Janne Tackmann. Da sich die Situation nach dem Weggang von zwei Bäckern in den letzten Wochen immer weiter verschärft hat und die Mitarbeiter diverse Überstunden machen musste, habe man keinen anderen Ausweg gesehen. „Wir wollen damit die Mitarbeiter in der Backstube schonen“, so die Junior-Chefin.

Aus für Sonntags-Brötchen: Bäckerei Tackmann schließt sonntags einige Filialen

In der zentralen Backstube von Tackmann on Boostedt arbeiten etwa 25 gelernte Bäcker, die sämtliche Backwaren für die 27 Filialen herstellen. Bisher hatten elf Verkaufsstellen davon auch sonntags geöffnet – künftig werden es noch vier sein: das Hauptgeschäft in Boostedt, das Coffee House am Roland in Bad Bramstedt sowie das Coffee House in Kaltenkirchen und das Coffee House am Kuhberg in Neumünster.

Janne Tackmann ist Brot-Sommelière.

Foto: Janne Tackmann

Das Coffee House Alter Kirchenweg in Norderstedt schließt sonntags hingegen. „Vorübergehend“, wie Janne Tackmann betont. Im Gegenzug werden die bisher verkürzten Öffnungszeiten in Norderstedt wieder auf 18 Uhr verlängert.

Sonntags-Brötchen: Bisher werden sieben Bäcker benötigt, künftig werden es noch zwei sein

Sie hofft, dass die betroffenen Filialen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden können. Das Problem: „Gelernte Bäcker sind unglaublich schwer zu finden – und ohne die geht es nun mal nicht“, so die Junior-Chefin.

Während man den Fachkräftemangel im Verkauf mit Aushilfen oder verkürzten Öffnungszeiten ausgleichen könnte, sei das in der Backstube nicht möglich. Bisher wurden sonntags bei Tackmann in Boostedt sieben Bäcker benötigt, künftig werden es zwei sein.

Norderstedt: Coffee House „Alter Kirchenweg“ ist von der Schließung auch betroffen

Die wirtschaftlichen Folgen sind fatal, denn für viele Bäckereien ist sonntags der umsatzstärkste Tag. Allein Tackmann verkauft etwa 1500 Stück ihrer knackfrischen Brötchen pro Filiale.

Im neuen Jahr sollen einige der geschlossenen Filialen auch sonntags wieder öffnen, so der Plan. Im Internet hat Tackmann jedoch erstmal angekündigt, dass die Filialen in diesem Jahr am 24., 25, und 26. Dezember geschlossen bleiben, um den Mitarbeitern Zeit mit der Familie zu schenken, wie es heißt.