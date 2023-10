Karl-May-Spiele 2024: Ticketvorverkauf für Winnetou in Bad Segeberg gestartet

Premiere von „Winnetou II“ am 29. Juni: Was im Stück passiert, wie viel die Tickets kosten und wo sie zu haben sind.

Wird auch in der 71. Spielzeit 2024 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg durch die Kalkbergarena reiten: Schauspieler und Sänger Alexander Klaws (l.).

Bad Segeberg. Nach den Karl-May-Spielen ist vor den Karl-May-Spielen: Nach der Rekordsaison in diesem Jahr, als 430.321 Menschen das Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“ in der Kalkbergarena in Bad Segeberg sahen, starten die Karl-May-Spiele nun schon wieder in die nächste, die 71. Spielzeit. Die ganz heißen Fans können sich jetzt schon ihre Lieblingsplätze und Spieltage aussuchen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Die Saison 2024 läuft vom 29. Juni bis zum 8. September. Gespielt wird donnerstags bis sonnabends, jeweils ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Die Premiere ist für den 29. Juni, um 20.30 Uhr, angesetzt. Das Publikum darf sich auf einen bewährten Star in der Hauptrolle freuen: Den Apachenhäuptling Winnetou wird zum vierten Mal in Folge der Schauspieler und Sänger Alexander Klaws mimen.

Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Alexander Klaws reitet, Nicolas König führt Regie

Die Regie wird zum zweiten Mal in den Händen von Nicolas König liegen, der seit Jahrzehnten in dutzenden Rollen ein Publikumsliebling am Kalkberg ist. Die anderen Stars in der Arena sind, wie immer, noch nicht bekannt. Man darf gespannt sein, wen die Kalkberg GmbH in den kommenden Wochen von einem Ausritt in Segebergs Wildem Westen überzeugen kann.

Seit Jahrzehnten Publikumsliebling am Kalkberg und nun zum zweiten Mal Regisseur: Nicolas König.

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

„Die Besucher können sich auf ein spannendes Abenteuer freuen, wie sie es von den Karl-May-Spielen kennen und lieben“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. „Die Eintrittspreise werden nicht angehoben. Wir möchten, dass die Karl-May-Spiele ein Vergnügen bleiben, das sich Familien weiterhin leisten können.“

Winnetou in Bad Segeberg: Preise für die Tickets bleiben stabil und familienfreundlich

In der 71. Spielzeit seit der Gründung der Spiele im Jahr 1952 soll, so betont es die GmbH, erneut die Traumwelt des Autors Karl May am Kalkberg aufgeführt werden. Nach „Winnetou I – Blutsbrüder“ folgt nun also die Story von „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ute Thienel, Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, verspricht auch für 2024 ein bezahlbares Vergnügen für die ganze Familie am Kalkberg.

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Das Stück handelt gleichsam vom heiklen Kampf dreier Männer um eine schöne Frau und von einem skrupellosen Gauner, der seine Wirtschaftsinteressen auf Kosten von Mensch und Natur um jeden Preis durchbringen möchte. So weit scheint die Traumwelt Karl Mays also gar nicht von der Realität entfernt zu sein.

Winnetou II in Bad Segeberg: Kampf um eine Frau und skrupellose Gangster

Der Plot: Am Ufer des Flusses Quicourt liegt das Dorf der Assiniboine. Dort lebt Ribanna, die wunderschöne Tochter des stolzen Häuptlings Tah-scha-tunga. Schon vor langer Zeit haben sich Ribanna und der junge Apachenhäuptling Winnetou ineinander verliebt. Nur noch wenige Monde sollen bis zu ihrer Hochzeit vergehen. Doch am Horizont ziehen dunkle Wolken auf.

Mehr zum Thema

Der Gangster Tim Finnety, der sich unter dem Namen Parranoh zum weißen Häuptling der Poncas aufgeschwungen hat, will Ribanna zur Frau. Um dieses Ziel zu erreichen, schließt Parranoh einen düsteren Pakt mit Ölbaron Emery Forster, der mit eiserner Hand über das Städtchen New Venango herrscht.

Tickets für Winnetou in Bad Segeberg: Beste Plätze sind für 35 Euro zu haben

Forster will das Land der Assiniboine unter seine Kontrolle bringen – denn tief im Boden schlummern reiche Erdölvorkommen, die er ausbeuten will. Winnetou kämpft gemeinsam mit seinem Freund, dem Westmann Old Firehand, gegen die Schurken. Doch dann geschieht etwas, das die Freundschaft auf eine harte Probe stellt: Auch der weiße Jäger verliebt sich in Ribanna – und die „Rose vom Quicourt“ muss sich zwischen Winnetou und Old Firehand entscheiden.

Immer ein malerischer Anblick: Die Kalkbergarena während einer Aufführung der Karl-May-Spiele 2023.

Foto: Karl-May-Spiele

Der Ticket-Shop für die Saison 2024 ist jetzt auf www.karl-may-spiele.de eröffnet worden. Die besten Sitzplätze in der Kategorie Bühnenplatz sind für 35 Euro (Erwachsene) und 29 Euro (Kinder von 5 bis 15 Jahren) zu bekommen. Die weiteren Preise: Sperrsitz für 31 Euro/26 Euro, Platzgruppe I für 26,50 Euro/21,50 Euro und Platzgruppe II für 22,50 Euro/19 Euro.

Hinzu kommen diverse Gruppentarife. So können Familien ab vier Personen in der Platzgruppe II für jeweils 20 Euro/18 Euro sitzen. Wer die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 4 Euro pro Bestellung sparen möchte, lässt sich die Tickets nicht auf dem Postwege zuschicken, sondern wählt stattdessen die kostenlosen Optionen print@home oder mobile ticket. Zusammen mit den Karten kann auch bereits das neue Programmheft zum Preis von nach wie vor 6 Euro erworben werden. Die Besucher erhalten es beim Betreten des Freilichttheaters am Sheriff’s Office.