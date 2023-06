Norderstedt. Nach fünfjähriger Pause ist es endlich wieder soweit: Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt öffnet am Sonnabend, 1. Juli, ihre Tore für einen Tag der offenen Tür. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr sind alle herzlich eingeladen, die Feuerwache an der Ochsenzoller Straße 66 zu besuchen – geboten wird den kleinen und großen Besuchern ein vielseitiges Programm für die ganze Familie.

Die Veranstaltung bietet zahlreiche Höhepunkte und gibt Interessierten die Möglichkeit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Ehrenamtes bei der Freiwilligen Feuerwehr zu werfen. Bei Vorführungen zur Verkehrsunfallrettung können die Besucher unter anderem hautnah miterleben, wie die Einsatzkräfte in kritischen Situationen agieren.

Norderstedt: Garstedter Feuerwehr lässt einen Fetttopf explodieren

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Schulung des richtigen Verhaltens bei einem Fettbrand – eine wertvolle Lektion, die lebensrettend sein kann. Dabei wird eindringlich vermittelt, dass man niemals Wasser verwenden sollte, um einen solch einen Brand zu löschen. Was passiert, sollte bei einem Fettbrand Wasser zum Löschen genommen werden, wird eindrucksvoll bei einer sogenannten „Fetttopfexplosion“ gezeigt.

Für gute Unterhaltung abseits der Vorführungen und Mitmachaktionen sorgt die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt, die mit ihren mitreißenden Klängen die Gäste begeistern und für gute Stimmung sorgen wird. Die jüngsten Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf eine Hüpfburg und Spiele der Jugendfeuerwehr Norderstedt freuen.

Norderstedts: Neue und historische Fahrzeuge sind zu sehen

Ein weiteres Highlight des Programms ist die Ausstellung der Einsatzfahrzeuge und deren Ausrüstung. Besonders stolz sind Wehrführer Florian Reichelt und Stellvertreter Marcel von Trotha dabei auf die beiden neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) 20, die vor zwei Jahren an die Wehr übergeben wurden. „Wir wollen den Tag der offenen Tür nutzen, um unsere beiden hochmodernen Fahrzeuge, die sich bereits erfolgreich in verschiedensten Einsatzlagen bewiesen haben, erstmals ausgiebig der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, so von Trotha.

Neben der Präsentation der beiden HLF 20 und dem Rest des Fuhrparks darf natürlich auch „Lotte“ nicht fehlen. „Lotte“ ist das im Jahr 1954 gebaute erste Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt – es ist mittlerweile auch im Feuerwehrmuseum zu bewundern.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. An verschiedenen Verpflegungsständen erwartet die Gäste Herzhaftes vom Grill, erfrischende Getränke sowie Kaffee und Kuchen zu familienfreundlichen Preisen.