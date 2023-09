Polizei Schleswig-Holstein: Putzfrau wischt in einer Bar – und stößt auf Einbrecher

Täter hatten in dem Lokal in Bad Segeberg schon ihre Beute bereitgelegt. Ihre Flucht endete bei den Nachbarn der Bar.

Bad Segeberg. Zwei ungebetene Gäste einer Bar in Bad Segeberg müssen mit einem Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls rechnen. Die Männer im Alter von 18 und 25 Jahren wurden festgenommen, als sie am Sonntagvormittag in das Lokal an der Kurhausstraße einbrachen.

„Eine Reinigungskraft hatte zwei unberechtigte Personen im Gebäude festgestellt und sofort ihren Chef telefonisch informiert“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann am Montag. Während die Anruferin aus dem Gebäude flüchtete, alarmierte der Chef die Polizei.

Putzfrau überrascht Einbrecher – Nachbarn nehmen sie fest

Als die erste Streife am Tatort eintraf, waren Anwohner bereits aktiv geworden: Sie hielten die Einbrecher fest und übergaben sie den Beamten. „Im Gebäude entdeckten die Polizisten offensichtlich bereitgestelltes Diebesgut, unter anderem einen Fernseher, Tablets und diverse Alkoholika“, sagte Brockmann.

Außerdem stellten die Polizisten Einbruchspuren auf der Rückseite des Gebäudes fest und ordneten Blutproben an, da die Täter vermutlich unter Drogeneinfluss standen. Nach der Identitätsfeststellung und den Vernehmungen wurden die Männer entlassen.