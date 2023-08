Polizei Schleswig-Holstein: Auf dem E-Scooter angefahren und verletzt – Fahrerflucht!

Kaltenkirchen. Ohne sich um einen Verletzten zu kümmern, ist ein Autofahrer nach einem Unfall in Kaltenkirchen davongefahren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht einen schwarzen Kleinwagen mit SE-Kennzeichen.

Zu dem Unfall sei es am Dienstag um 7.22 Uhr gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 17-Jähriger war mit seinem E-Scooter auf dem linken Radweg der Hamburger Straße in Richtung Kieler Straße unterwegs, als es beim Überqueren der Süderstraße zur Kollision mit dem schwarzen Auto kam.

Kaltenkirchen: 17-Jähriger angefahren und verletzt – Fahrerflucht

„Durch den Anstoß geriet der Jugendliche ins Straucheln, stürzte und wurde dabei leicht verletzt“, teilte die Polizei mit. Der Kleinwagen soll in Richtung Süderstraße davongefahren sein. Am Steuer saß ein Mann. Nach dem Unfall hielt der Fahrer eines grünen VW und fragte den 17-Jährigen, ob es ihm gut gehe.

Der VW-Fahrer und andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kaltenkirchen unter 04191/308 80 zu melden.